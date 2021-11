Ha comenzado la segunda parte del debate del estado de la comunidad en la que los grupos políticos interpelarán al presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán. Asimismo, evaluarán la acción del gobierno cuatripartito. Será el momento de conocer si se suman a la propuesta de pacto que planteó ayer el propio Lambán y de conocer la posición de los partidos del cuatripartito en algunas cuestiones en las que mantienen discrepancias.

Empezará el debate el líder del Partido Popular, Luis María Beamonte, en una situación atípica, ya que recientemente ha anunciado que no repetirá como presidente del PP. Posteriormente responderá Lamban y continuarán el resto de grupos.

Beamonte comenzó con dureza su discurso desde la palestra señalando al ejecutivo liderado por Javier Lambán como el principal causante del empobrecimiento de la clase media aragonesa, encargada de sostener el estado de bienestar. "Me gustaría que se ponga en la piel de muchas familias que tienen problemas para llegar a final de mes, que tienen problemas para comer. Su gobierno, los del escudo social, con su incapacidad están haciendo que cada vez haya más aragoneses empobrecidos. Son las clases medias las que soportan la economía real de la sociedad", afirmó acerca del lastre en la recuperación económica y social de los aragoneses.

Beamonte no ha frenado en su ofensiva fiscal y lanzó varias preguntas hacia el presidente. "¿Son sociales las colas del hambre? ¿Es social cargar impuestos a las clases medias? Somos la segunda comunidad que más grava a las clases medias a través de más competitividad fiscal, sucesiones y hace pagar más IRPF a quienes menos ganan. Una vergüenza. Aragón es una comunidad confiscatoria", ha añadido.

El líder popular también cargó contra la transformación verde que está impulsando el ejecutivo aragonés. "Acepte su responsabilidad personal. El Aragón verde que repite como mantra está muy lejos de ser una realidad. Aquello se ve el fracaso de la izquierda. Quieren ser los primeros pero son incapaces de acometer esas transformaciones. Ese futuro que prometen no llega nunca. Ese es el resumen de su Aragón verde", ha señalado Beamonte hacia Lambán al que ha acusado de "no gestionar, no gobernar y ser incapaz".

El líder del Partido Popular en Aragón está realizando una intervención desmontando a la izquierda, a la que responsabiliza de desmontar el estado del bienestar y crear miseria. Además, ha criticado muchas medidas, aunque gran parte de ellas no tienen que ver con el Gobierno de Aragón, sino con el de España. "Esta izquierda rancia que usted representa ha hecho gala de esa máxima de que el dinero público no es de nadie. Sánchez repartirá el dinero como le convenga y cuando le convenga. Ese dinero no es suyo ni de Sánchez. Es del conjunto de la sociedad española y el mayor riesgo es que lo dilapiden", ha criticado.

Otro tema en el candelero que todavía no ha dicho su última palabra es la protección del lobo. Ayer, las organizaciones agrarias presentaron en la Audiencia Nacional un recurso para que se suspenda esta polémica decisión del Gobierno de España. Ante la atenta mirada de Azcón desde la tribuna de invitados, Beamonte ha aprovechado la oportunidad para cargar contra la protección de este animal que tanto preocupa a los ganaderos. "Son capaces de defender a un lobo pero son incapaces de defender a un ganadero que sufre sus ataques".

Lambán tampoco baja el tono

El presidente del Gobierno de Aragón respondió con firmeza los ataques de Beamonte al que acusó de actuar con magia "simpática como los hombres del paleolítico". "Si saliera de la cueva en la que se reúne con la ala más radical del PP, vería que desde que el Partido Socialista gobierna los aragoneses son los españoles más satisfechos con la sanidad pública".

Lambán continuó replicando a Beamonte y le enumeró todas las cosas que, según el, ha reactivado su Gobierno frente a todo lo que estaba paralizado cuando el PP estaba en el poder. "Si sale de la cueva en la que pinta bisontes, y abandona la magia simpática, verá que el año que viene crearemos 30.000 empleos. Desista de su actitud y súmese a los pactos haciendo oposición". criticó el presidente. El líder socialista abrió la mano para llegar a acuerdos a todos aquellos partidos que tengan voluntad y mandó un mensaje a Beamonte. "Suscribir pactos no es ayudar al Gobierno de España, es ayudar a Aragón".