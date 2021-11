El portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, le ha reclamado a Lambán que "cumpla los acuerdos preexistentes" antes de proponer firmar nuevos pactos. La única formación de izquierdas en la oposición al Gobierno cuatripartito ha desgranado las cuestiones pendientes, desde el pacto de investidura hasta la estrategia de la recuperación y los pactos firmados con el PSOE para exigir al presidente aragonés que dé salida de manera urgente a cuatro normas que está "comprometidas". Las de Vivienda, de Integración del porcino, de Protección de las Montañas y la de Derechos culturales. Además, ha exigido al Ejecutivo autonómico una salida "social, que refuerce los servicios desde lo público" después de que la pandemia haya demostrado que solo desde lo público se pueden afrontar los grandes retos del país.

"IU le dice que hay que cumplir con lo pactado. Vamos a hacer una revisión de los acuerdos, que son manifiestamente mejorables", ha denunciado Sanz. "Nos hemos dejado la piel en muchos acuerdos, el primero, el de la investidura. También firmamos la estrategia y hemos demostrado que queremos seguir trabajando. Pero los pactos son para cumplirlos. Y el balance es más que mejorable", ha insistido. "Es hora de cumplir. Los acuerdos son más que fotos y ustedes no está cumpliendo con IU. Por eso, esta formación no va a firmar ningún acuerdo más hasta que no cumplan lo pactado", ha incidido el coordinador de IU Aragón.

El presidente, en su réplica, le ha asegurado que "el cuatripartito tiene voluntad de cumplir lo pactado". No solo el presidente, ha asegurado Lambán. Sino todo el Gobierno. Pero también le ha reconocido a Sanz que "no hay financiación suficiente" para abordar todas sus demandas. Bien sabe Lambán que lo acordado con IU en el pacto de investidura, siendo la única fuerza de izquierdas que se quedó fuera del cuatripartito, tiene un peso relativo especial.

Críticas a la "autocomplacencia" de Lambán

El portavoz de IU ha vuelto a denunciar la "autocomplacencia" del presidente en su discurso inaugural y ha criticado que se "parapete" tras el Estatuto de Autonomía cuando "a veces no lo cumplimos en lo mas esencial". Para Sanz, es necesario analizar "cómo" se va a afrontar la recuperación económica, que ha reclamado que sea "desde lo público", y ha vuelto a incidir en afrontar una reforma fiscal en Aragón. Una cuestión que, ha criticado Sanz, "rehúye" Lambán.

"Estamos de acuerdo con que la financiación autonómica es insuficiente. Pero también se debe actuar desde la corresponsabilidad desde Aragón", ha reclamado. "No se puede pedir a Madrid que cumpla con Aragón, y que Aragón no ejerza de todas las formas posibles su capacidad" para generar ingresos. "Para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias ya está la derecha. Le hablo de que el Gobierno de Aragón tiene cada vez menos capacidad ordinaria para asumir el coste de los derechos públicos; 41 millones menos en ingresos ordinarios respecto a hacer dos años. Hay que afrontar ese debate", ha insistido.

Pero el presidente aragonés ha aclarado que no habrá debate sobre la fiscalidad en Aragón, al menos, no a corto plazo. Ha recordado que el Ejecutivo modificó el impuesto de sucesiones "para armonizar" su pago al de otras comunidades autónomas. "Defendía entonces y ahora la armonización fiscal. Creo que los aragoneses deben pagar más o menos lo mismo que los conciudadanos españoles. No por ser ricos los ricos aragoneses tienen que estar más acuciados por los impuestos que los ricos madrileños", ha defendido Lambán.

El reto de la financiación autonómica

El presidente autonómico ha recordado el "estrés financiero, la excepcionalidad" que ha supuesto el covid para los servicios públicos. "Un estrés que no pueden mantener ni Aragón, ni España ni Europa", ha incidido. "La deuda no es una cuestión menor. Un país no se puede instalar permanentemente en el déficit porque esos desequilibrios conducen a la ruina", ha dicho. Por eso, se ha mostrado a favor de "ir acompasando los presupuestos a la etapa previa al covid. "Si presupuestariamente solo podemos llegar hasta ahí, solo podremos llevar las políticas públicas hasta ese nivel", ha reconocido. "Cada vez que hacemos unos presupuestos sabemos que no llegamos a todo lo que tenemos que legar. Pero tenemos que optar entre lo absolutamente imprescindible y lo que puede esperar un año", ha aseverado Lambán.

Más allá de la reforma fiscal a la que llamaba Sanz, Lambán ha vuelto a incidir en la insuficiente financiación autonómica, que ante al crecimiento exponencial de las necesidades del área sanitaria, hará "inviable" las comunidades autónomas, que "tendrán que echar la persiana" si no se acomete la reforma.

Modelos diferentes

En esta segunda jornada del debate del estado de la comunidad ha quedado patente que IU y el cuatripartito no comparten su modelo productivo ni la función que debe desempeñar la Administración pública en la generación de la riqueza. Ni en cuestiones como la sostenibilidad. Sanz le ha recordado a Lambán que "no se cumple" la ley de emergencia social, con desahucios como el que se produjo el pasado lunes y que dejó en la calle a una familia con cuatro hijos.

Asimismo, Sanz ha reclamado el "impulso" desde lo público de sectores como la economía social, a las pymes y a los autónomos. "No me puede decir que es un modelo fracasado garantizar la iniciativa publica, porque es lo está haciendo el Gobierno en la nieve y en Motorland", ha recordado. "La economía social, las pymes y los autónomos se van a quedar fuera de los PERTES incluso. Si no se actúa, pasará que solo las grandes empresas definirán el modelo productivo", ha lamentado Sanz. Entre otras cosas, Sanz le ha urgido a poner en marcha la farmacéutica pública, tal y como figura en sus pactos ya firmados.

Con todo ello, Lambán la ha reprochado que "ya hay precedentes en la historia que nos precaven contra lo que puede ocurrir si hacemos crecer de manera elefantiásica el Estado, que se ha demostrado ineficiente para la gestión publica de los servicios y para todo". Pese a todo, y a las notables discrepancias, Lambán le ha animado a seguir hablando en cuestiones como la vivienda. Pero también le ha insistido: "Nos guste o no nos guste, o el sector privado impulsa la economía, o no habrá impulso de la economía".