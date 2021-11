El portavoz de Ciudadanos, @DanielPerezCs, le ha preguntado directamente al presidente del @GobAragon, @JLambanM, durante el debate en las Cortes si tenía la intención de adelantar la próxima cita con las urnas en la comunidad. "Lo tengo por una persona sensata, no un temerario, y es necesario que usted disipe esos rumores que hablan de un posible adelanto electoral en Aragón", le ha dicho. El jefe del Ejecutivo ha recogido el guante para responder con contundencia: "No he hablado jamás de eso. Yo hablo siempre de estabilidad social y política, lo que resulta contradictorio con la interrupción electoral. Por tanto, salvo situaciones de ingobernabilidad, estoy seguro de que este presidente no lo va a hacer", mucho menos si se tiene en cuenta la relación que se tiene con las agentes sociales, políticos y económicos, "con la sociedad en general".

De esa manera ha zanjado dudas Lambán, que también se ha referido a la reticencia de algunos miembros del cuatripartido de apoyar la candidatura de los Juegos Olímpicos. "Nosotros por supuesto que queremos tenerlos, pero debe convencer a sus socios de gobierno, que ayer ni siquiera le aplaudieron" en asuntos relacionados con la nieve, le ha recordado Pérez Calvo, que ha mostrado un apoyo casi completo al futuro conjunto de Aragón planteado ayer por el presidente.

"Solo hay un elemento del que pende todo lo demás, que es la actitud que adopte la Generalitat. En Aragón hay un consenso amplísimo, en el norte, en sus municipios, en la capital, en las diputaciones Zaragoza y Huesca... Es verdad que hay partidos reticentes, pero no renuncio a que esos partidos se incorporen mediante el diálogo a esos Juegos que tienen que demostrar su absoluta sostenibilidad. Si no son medioambientalmente defendibles, no serán admitidos por el COI", ha respondido el presidente.

2022, año Ramón y Cajal

En otro orden de cosas, el portavoz de Cs ha propuesto que, "si este ha sido el año de Goya, el 2022 sea el de Ramón y Cajal", algo que ha anunciado que llevará "en nuestras propuestas de resolución" y ha instado al Gobierno de Aragón a que "recoja el guante", algo que ha hecho de inmediato Lambán, que ha afirmado que el Premio Nobel en Medicina conforma "junto a Goya y Fernando II de Aragón (El Católico)" el trío de personajes más grandes de la historia de Aragón. "Tomo nota y me comprometo a que el Gobierno lidere el año Cajal".

Además, Pérez Calvo ha recordado que el agua "es el futuro de Aragón" y le ha pedido que defienda "las obras contempladas en el Pacto del Agua". "Me he implicado a fondo con la ministra, y recientemente ha sido admitido a trámite ha admitido a trámite los recursos de casación para avalar la obra del embalse Mularroya. "Mi compromiso con el pacto del Agua es absolutamente irrenunciable", ha afirmado tras conocer que siguen adelante los recursos interpuestos por la Junta Central de Usuarios del Jalón, la UTE constructora del pantano (Acciona-Sacyr) y el Ministerio de Transición Ecológica, este a través de la Abogacía del Estado.

Por último, @JLambanM coincidió con @DanielPerezCs en que los derechos "son de las personas y no de los territorios" y recibió la crítica de la autocomplacencia mostrada en su intervención del jueves admitiendo que desde el Gobierno "se tiene siempre la tentación de incidir en los puntos positivos, pero es importante manifestar orgullo por lo que se ha hecho bien". No es el asunto de las renovables, sobre el que el presidente ya ha dejado avisos en alguna ocasión: "Deberíamos evitar que con las renovables ocurriese como con la energía hidroéléctrica" hace años en los saltos de agua que se crearon y terminaron "beneficiando a Cataluña". Las renovables que se generen en Aragón "se tienen que quedar en Aragón y abaratar la factura de los aragoneses. Ya que tenemos un modelo propio de viento y sol que hemos sufrido durante años, un modelo propio de inclemencias, vamos a tratar de aprovecharlo en beneficio de la comunidad".

Pérez Calvo ha recalcado que Aragón "debe abanderar una revolución educativa para que nuestros hijos, futuros guardianes de la libertad, no le tengan miedo al futuro” y que la comunidad “no puede conformarse con exportar talento”, sino que tiene que atraerlo porque es "una de las mejores tierras para vivir, trabajar o formar una familia”; mientras Lambán ha cerrado recordando la labor fundamental que se ha desarrollado en la revitalización del medio rural, "con escuelas, banda ancha, agroalimentación, renovables, industria farmacéutica... Estamos hablando de tratar de conseguir un Aragón de igualdad de oportunidades para que Zaragoza y el territorio comprendan que forman parte de un objetivo común".