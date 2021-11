El pasado domingo, 24 de octubre, se conocieron los ganadores del VII Campeonato Nacional de Cervezas, en una gala celebrada en Sitges, que contó con la presencia de algunas de las mejores cerveceras artesanas de España.

Los premios de este campeonato son otorgados en base a las puntuaciones de un jurado profesional, que tiene en cuenta las características de cada cerveza y su grado de adecuación a la variedad que se pretende replicar, contando con un total de 39 estilos cerveceros. De todos ellos, fueron 6 las cervezas de Cierzo que obtuvieron medalla, con 2 oros, 2 platas y 2 bronces.

Pero la guinda del pastel la puso el premio a la mejor cerveza del campeonato, cayendo tal honor en Maglia Rosa, una cerveza ácida y afrutada, fermentada con 150 kg de frambuesas y encuadrada dentro del estilo Berliner Weisse.

No es el primer galardón concedido a esta cervecera aragonesa, ya que en 2020 fue nombrada mejor cervecera novel en los RateBeer Best y en el Barcelona Beer Challenge, dos de los premios más importantes que puede recibir una cervecera artesana nacional. Fundada en 2018 y con su fábrica principal en Caspe, Cierzo Brewing cuenta actualmente con una capacidad productiva de 200.000 litros anuales y sus cervezas se venden en bares y tiendas especializadas de más de 15 países. Además, su restaurante ubicado en el centro de Zaragoza (Josefa Amar y Borbón, 8) fue seleccionado recientemente como uno de los 50 mejores bares de España por la revista Esquire.

Según palabras de Sergio Ruiz, maestro cervecero de Cierzo Brewing Co: “Nos hace muy felices este premio porque le tenemos un cariño muy especial a esta cerveza. Es realmente sorprendente el sabor y la variedad de matices que tiene, y con solo 3 grados de alcohol que dan para repetir y refrescarse sin miedo”.