La primera dosis contra el covid ya solo se pone en algunos centros de salud de Zaragoza y en unos días concretos de la semana después de que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón haya optado por centralizar el inicio de la pauta en unos centros de Atención Primaria específicos. La decisión, ya efectiva según ha podido saber este diario, se ha adoptado con el argumento de optimizar recursos y personal en un momento en el que la inmunización ya está muy avanzada y son pocas personas las que acuden por primera vez a inocularse.

Es decir, que los zaragozanos incluidos entre los 135.400 aragoneses que todavía no se han protegido contra el covid no pueden ir a cualquier centro de salud si deciden cambiar de idea y ponerse el pinchazo. En concreto, en el sector sanitario II se pone primera dosis únicamente en Torrero-La Paz y en Rebolería. En este caso, por ejemplo, ya no se vacuna por primera vez a nadie en Las Fuentes Norte. En el caso del sector III, se administra la dosis en los centros de salud de Bombarda, Delicias Norte, Delicias Sur, Miralbueno, Oliver, Univérsitas y Valdefierro. Es decir, los vecinos de Utebo o Casetas tienen que bajar a la capital si se quieren vacunar.

700 vacunas primeras vacunas a la semana en Aragón

Esta unificación de centros ya está habilitada en la web de Salud Informa y en la aplicación móvil de autocita, de tal manera que al usuario de Zaragoza que desee vacunarse con la primera dosis ya le aparece, automáticamente, el centro de salud y la fecha para pedir cita. El día viene determinado porque en los centros elegidos no se ponen dosis iniciales todos los días, si no que, generalmente, se hace durante dos jornadas a la semana.

Pese a ello, hay usuarios que tienen problemas con la citación porque, según han referido a este diario, no logran coger fecha. El sistema les asigna centro y en teoría también el día disponible, pero a la hora de seleccionarlo la página les da error y salta el mensaje de que no hay citas disponibles.

La unificación de Sanidad solo afecta a Zaragoza capital, ya que en el resto de Aragón se sigue trabajando igual y sí se ponen primeras dosis en toda Atención Primaria. Eso sí, normalmente también se ofertan dos días semanales para ello. Actualmente, el ritmo de vacunación es muy lento en la comunidad y la gran preocupación ahora está en los no vacunados.

Según datos del Departamento de Sanidad, se están poniendo unas 700 primeras dosis a la semana en todo Aragón, una cifra muy baja en comparación con las elevadas cifras de los meses de mayo o junio. De hecho, esta situación ha derivado en que hasta unas 30.000 dosis (solo el 1% de las recibidas en total) hayan caducado en la comunidad. Esta situación, ante la baja demanda de la apertura de nuevas pautas, es lo que ha llevado a la Consejería de Sanidad a unificar la labor con el fin de optimizar recursos materiales y personal.

Sí se administran segundas y terceras dosis

En lo que respecta a los pinchazos de recuerdo, no hay cambios. Estas dosis (segundas y terceras) se siguen poniendo en todos los centros de salud, ya que se trata de personas que sí tienen abierta la pauta de inmunización y, por tanto, una agenda ya creada.

Por su parte, la decisión de centralizar en unos pocos centros de salud de Zaragoza la primera dosis no ha gustado a algunos sanitarios, que consideran que la medida «no ayuda» a los más rezagados. «Si ya de por sí es difícil captar a los no vacunados, si les enviamos a puntos concretos no ayudamos», señalaba ayer un médico a este diario.

Los profesionales son más proclives de tener dosis en sus neveras por si acaso, facilitándose así que cualquier ciudadano que acuda sí pueda vacunarse. Señalan, al mismo tiempo, que la decisión no es «muy afín» a la campaña de captación activa que se quería hacer y dudan de que dé resultado. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en los dos últimos días apenas se han vacunado en Aragón por primera vez contra el covid poco más de 100 personas mayores de 12 años.