¿Supone una dificultad extra hacer un presupuesto en tiempos de crisis?

Hay un tronco común con respecto a todos los presupuestos de

las comunidades, independientemente del momento, y es que asumimos

fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar de la

sociedad española: sanidad, educación y ciudadanía. Eso significa que lo más

voluminoso de lo que presupuestariamente significa dar esos servicios se lo

comen las comunidades. Y yo creo que todas ellas tienen algún déficit en la

dotación estructural en cómo están conceptuados en la prestación de esos

servicios, porque son servicios públicos que lógicamente van a más y que no

eran concebidos así. En el de 2022, los fondos europeos que vamos a recibir,

los MRR, nos van a permitir hacer un esfuerzo y se van a ver las líneas de lo

que nosotros intentamos reseñar, que es una comunidad en crecimiento por encima

del resto de la media del país.

¿Los NextGeneration son el alma de este presupuesto?

Van a significar con respecto a posibilidades de invertir cien

millones que tienen que ver con los React-UE. Y 196,7 que tienen que ver con

los MRR. Se prevé una inversión de 778 millones de euros, que supone un 4,8%.

¿Cómo se intenta conjugar un presupuesto que quiere generar riqueza y a la vez salir de la crisis?

Eso lo hacemos asegurando de modo prioritario todo

aquello que entendemos que es el gasto social, que tiene que ver con sanidad,

educación y ciudadanía. Eso hace que los presupuestos de esas tres áreas sigan

siendo los más cuantiosos. A veces la derecha juega con

mantras que yo creo que no son ciertos respecto a la eficiencia, la

eficacia en la gestión. Si profundizamos un poco veremos cómo ha sido Aragón

estos últimos años, cómo se ha invertido y cómo se ha cuidado a los aragoneses. Y a todas luces queda demostrado que las épocas que ha gobernado la derecha en

la comunidad, no se han gestionado mejor los recursos y se ha invertido

muchísimo menos. Los niveles de deuda crecieron como nunca y las

inversiones no crecieron. La izquierda no hará la función social que tiene que

cumplir este país si no demuestra que se puede gestionar de un modo más eficaz.

Es el segundo presupuesto más alto de la historia. ¿Da para todo?

No. Es más, si viera que todos los consejeros están contentos,

tendría un problema. Pensaría que los he engañado, con lo cual me estaría

engañando a mí mismo. ¿Son la salsa del guiso los fondos NextGeneration? Sí, de

hecho son 296 millones. Pero si miramos de toda la historia de la comunidad nos

tendremos que ir al momento que hubo un presupuesto más expansivo, que fue en

2009, donde el techo de gasto eran 5.700 millones de euros. Si cogemos el

techo de gasto de este año, que es 6.080, y le quitamos 296,3, que son todos

los fondos que nos vienen de Europa, nos daremos cuenta de que seguimos

teniendo 5.783. Es decir, 55 millones más que en 2009, cuando más alto fue. Lo

que estamos demostrando es que, incluso sin los NextGeneration, sigue siendo el segundo

techo de gasto más alto en la historia de la comunidad.

¿Le duele algo que se tenga que quedar fuera?

Nosotros llevamos tres años aprobando el presupuesto el 1 de

enero, y esto no era habitual. Tan importante como eso es cuándo los cierras. A

mí me gustaría sobre todo que fuéramos capaces de ejecutarlo al 100%. Vamos a hacer, vamos a hacer..., pero luego no somos capaces de hacerlo. No podemos dar esa imagen.

¿Se puede volver a cifras prepandemia?

Nos estamos quedando en una situación intermedia. Sanidad, en 2020, tuvo 2.072 millones de euros. En 2021 fuimos a 2.328 millones. ¿Qué cuenta hemos tratado de hacer este año? El grueso del fondo covid va desapareciendo

del gasto presupuestario. ¿Cuánto nos ha certificado como admitido, que no ha

sido todo, el Ministerio de Sanidad en Madrid? En refuerzo de personal más

gasto en pcr, 158 millones. Cojo los 2.328 y le quito los 158 millones que son

estrictamente covid. Pero no nos han pagado ni el hospital de campaña de la Feria,

ni los centros de residencia covid… Aun así, 158. Se ha hecho un presupuesto de

2.170, que es bastante más alto que el de 2020 pero rebajo lo que es

estrictamente gasto covid que no voy a tener este año.

Algunas comunidades han incluido el fondo covid en los presupuestos. Aunque Aragón no lo ha hecho, ¿se puede pelear?

Y lo vamos a pelear. Eso lo dice Lambán antes y después de tener una reunión con toda la dirección

socialista. La bajada del déficit es una bajada muy fuerte, debería seguir

existiendo un fondo covid y lo ha reivindicado en todos los foros. Otras

comunidades han incluido los fondos covid en sus presupuestos (Andalucía,

Valencia o Castilla-León). Si lo conseguimos, será para todos. Si no lo

conseguimos, no he metido a los consejeros en una avería grave que puede llegar

a mitad de año si nos bajan los presupuestos. Y si no lo conseguimos, iremos al

mercado y los bancos no nos lo prestarán.

La deuda en 2020 quedó 8.657 millones y la proyección para 2021 (8.975) y 2022 (9.255) no es mejor. ¿Cómo califica la situación?

No es precisamente la mejor de las situaciones. La media de la

deuda de subsector de las comunidades es de 26,9 y la nuestra es 25,3. Aun así, cuando

acabe el año quiero distanciarme más.

¿Hasta cuánto?

Las previsiones contenidas en el informe económico financiero que acompaña a los presupuestos sitúan la reducción de esa ratio hasta 22,9 pensando en que baje también la global, porque nosotros hemos hecho una refinanciación de más de dos mil y pico millones que teníamos de deuda en un momento muy acertado por parte de los directores generales que la han realizado.

Está a la vuelta de la esquina la reunión de Santiago con la España despoblada y la batalla por la financiación autonómica. ¿Qué cree que pasará?

Yo voy a acompañar al presidente y va a ser fundamental la

posición que consigamos, que no puede ser otra más que reivindicar el coste

real de los municipios. Hay un bloque que va a ser Andalucía, Valencia y Murcia;

otro de Cataluña, Madrid y Baleares. Y luego estaremos el resto. Puede haber

más novedades a corto plazo, pero entiendo que la ministra se tiró

excesivamente pronto a decir que en noviembre iba a hacer una propuesta.

¿Van a crecer las inversiones?

778 millones serían este año, lo que significa más de un 10% en el

presupuesto, casi 36 millones más, un aumento del 4,8% respecto al año pasado. Destaco el paquete muy importante que hay en sanidad y en las inversiones ligadas a desarrollo industrial tenemos un efecto multiplicador muy alto respecto a otras comunidades.

El PP dibuja un futuro negro para la comunidad y el Gobierno ve a Aragón fuerte de cara al futuro, pero luego llega la crisis de los microchips y hunde un sector. ¿Desde dónde hay que cogerlo?

Lo primero es aprender de lo sucedido. Hemos creado dentro de la

economía global un nivel de dependencia que no podemos controlar y nos ha

dejado al descubierto. Cuando pensábamos que el aspecto sanitario era algo

superado, nos hemos dado cuenta de que eso nos sucede en muchos más sectores de

la vida. Y eso nos va a condicionar porque, sin eso, ya habríamos tenido un mayor

crecimiento del PIB. Estamos aguantando mejor, pero tampoco podemos decir que las

cosas son blancas o negras. Creo que estamos mejor que la media, que tenemos

una situación privilegiada en el desempleo con respecto a otras comunidades y

que tenemos un sector industrial que, a pesar de haberlo pasado mal, sigue

teniendo músculo para recuperarse. Entonces, tratemos con los presupuestos de

que eso que tenemos lo podamos hacer más factible.

Aragón está consiguiendo atraer empresas, ¿pero con eso basta para la recuperación?

Va a haber más empresas en 2022, y tecnológicamente potentes.

Tenemos un gran reto: ser capaces de expandir lo más posible esos niveles

industriales para crear músculo en la mayor parte de nuestro territorio.

¿Puede hacer una previsión del final de la crisis?

No, pero finales de 2022 puede ser una fecha muy a tener en cuenta.

¿Cómo han ido las negociaciones con el cuatripartito?

Con el cuatripartito y con los distintos consejeros… todos han

peleado. Yo lo entiendo porque los recursos económicos son siempre escasos.

Han luchado como jabatos, pero no se ha roto nunca un cierto principio de

solidaridad y de saber qué hay que preservar, esas señas de identidad que son la

sanidad, la educación…. Y así al final siempre se llega a acuerdos.