El cierre de aulas en Aragón por casos de covid en lo que va de curso es casi del 90% menos que en las mismas fechas del año pasado. Desde el 8 de septiembre, cuando comenzaron las clases, la Dirección General de Salud Pública ha decretado en la comunidad la clausura de 80 aulas de un total de 58 centros educativos debido a la detección de contagios, según datos del Departamento de Educación. El curso anterior, a fecha 13 de noviembre, los cierres ascendían a 628 aulas desde el comienzo. Es decir, en estos momentos la afección es ocho veces menor.

La drástica caída se sustenta, además de en la mejora de la situación epidemiológica, en el avance del proceso de vacunación, que ha frenado en seco la transmisión. La inmunización contra el covid no se contempla en menores de 12 años, pero sí en mayores de edad. Es decir, que entre el alumnado de Secundaria es una realidad, lo mismo que entre estudiantes de Bachillerato.

Control en el recreo

La diferencia es tal que solo en los siete días de la semana del 13 de noviembre del año pasado se cerraron 48 aulas, mientras que en todo el presente curso (dos meses) han sido 80. Las medidas restrictivas eran más férreas el curso pasado, con grupos burbuja por clase (ahora son por curso), de tal manera que no podía compartir espacio en el recreo. Tampoco había extraescolares y en Educación Física el material no se podía compartir, algo que no sucede este porque, además, se les permite estar sin mascarilla. En Secundaria, además, se mantuvo un modelo híbrido de semipresencialidad hasta febrero de 2021.

Por otro lado, la reapertura de clases cerradas este curso ha sido muy rápida porque hasta el momento ya se han reabierto 63. Es decir, Aragón tiene actualmente clausuradas 17 aulas, lo que supone el 0,2% del total existentes en la comunidad. El año pasado por estas fechas eran 48 los grupos sin clase.

Desde que dio comienzo el curso escolar, en Aragón se han detectado 5.250 casos de covid. De ellos, solo 120 se han correspondido al ámbito educativo. Es decir, que tan solo un 2% de los casos detectados en este periodo se han producido en clase. La mayoría (39%) es de origen desconocido, con más de 2.000 sin catalogar en un sector o ámbito concreto, mientras que 1.900 (36%) han tenido lugar en domicilios. Las reuniones sociales, por su parte, han provocado cerca de 500 contagios (9%) desde ese primer día de curso, el 8 de septiembre.

Notificados 187 casos, ocho más que el día anterior

Salud Pública notificó ayer 187 contagios por covid-19 en Aragón correspondientes al viernes, ocho más que un día antes y 37 más que hace una semana. Según los datos definitivos publicados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, 142 contagios corresponden a la provincia de Zaragoza, 28 a Huesca y 14 a Teruel. Por zonas de salud, Alcañiz, Cariñena y Torrero-La Paz, con 8 casos cada una, encabezan el número de contagios, seguidas de Calatayud Urbana con 7. El número de personas fallecidas por covid Aragón se eleva a 3.871.