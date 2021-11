El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha propuesto este lunes en Teruel que el Estado participe en el consorcio de producción de energía que se va a poner en marcha en Andorra y constituir una empresa pública estatal de producción energética, no necesariamente de distribución, recomendando hacerlo a partir de la sociedad pública HUNOSA.

El líder sindical se ha desplazado este lunes a la capital turolense para participar en 'Diálogos sobre el Futuro' sobre la España Despoblada.

Álvarez, en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, ha expuesto que ya antes de la actual crisis de la energía se hablaba de que el Estado tuviera presencia en el sector, advirtiendo de que esta no es "una medida bolivariana o comunista", sino que "lo hacen los italianos o los franceses".

"La iniciativa central de desarrollo tiene que corresponder al Estado", ha considerado Pepe Álvarez, para quien los proyectos que se puedan presentar ahora ante el cierre de la central térmica de Andorra "son importantes, pero claramente insuficientes y necesitarían una alternativa más estatal", de forma que una empresa pública de energía "podría ser una buena base en el caso de lugares que se están quedando desiertos desde el punto de vista de producción de la energía".

Ha añadido que "la salida del sector eléctrico ha sido un error y la prueba evidente es lo que está ocurriendo con las tarifas eléctricas", por lo que esta es "una gran ocasión" que no requiere "mucho tiempo" ni tampoco crear una empresa nueva, sino de intervenir en el proceso de producción energética para influir en las tarifas y cubrir las necesidades de actividad "en algunos casos".

También ha dicho que, en España, "no se ha hecho bien, está entre mal y muy mal" el proceso de descarbonización, haciendo notar que en torno a Andorra no hay núcleos de población importante para recolocar al personal, por lo que "se va a notar muchísimo" el cierre de la térmica: "Es un drama".

Para Álvarez, "es muy difícil vertebrar a partir de microproyectos en la España que se ha llamado vaciada". Ha expresado que "hay obligación de recolocar" a los empleados de Endesa en Andorra y en el caso de los trabajadores externos "no está cerrado el proceso de recolocación", opinando que los proyectos que están "en cartera" deberían ser el instrumento para recolocarlos "y generar más actividad".

Es un proceso que "realmente cuesta" y ha confiado en que concluya con éxito, subrayando hasta ahora no se ha terminado ningún proceso similar con la recolocación y manteniendo la actividad económica. "Vamos a encontrar una solución".

Diversidad

Álvarez ha señalado que "es muy difícil tener un discurso único para poder plantear la misma alternativa para situaciones que son diametralmente diferentes" porque "no es igual la España Vaciada en un pueblo que está a 500 kilómetros de un núcleo importante que uno que lo tiene a 100 o a 50, y no es lo mismo hablar de la España que se ha vaciado los últimos 150 años y no tiene una perspectiva de industrialización que hablar de Andorra, con un proceso de desindustrialización y la necesidad de encontrar alternativas a una situación que se produce en este momento".

Ha recordado que algunos proponen medidas como extender las infraestructuras tecnológicas y de transporte, llamando la atención sobre la "brecha digital", pero también ha abogado por la reindustrialización y la necesidad de elaborar "proyectos concretos".

En otro orden de cosas, Álvarez ha destacado "la necesidad de dignificar el trabajo en el campo" porque "muchas veces se busca una actividad que no hay y no acabamos de asentar la que hay", emplazando a "normalizar en positivo" mediante un convenio de los trabajadores del campo "que vertebre, dignifique, con jornadas de trabajo dignas" para "asentar núcleos poblacionales muy importantes donde está el sector agrícola".

Ha pedido que se extienda la figura contractual del trabajador fijo discontinuo para el campo para asentar población, añadiendo que "muchas veces a esas poblaciones no se las percibe como autóctonas y ese es un instrumento que tenemos a corto plazo para poder iniciar el asentamiento en el territorio".