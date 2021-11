La millonaria Paris Hilton se ha casado por fin con el también millonario y empresario Carter Reum en la finca Hilton de su abuelo en Bel-Air. Una ceremonia que comenzó el jueves pasado y terminó el domingo. Un momento romántico de la pareja al que nos sumamos recordando la visita que la heredera de los hoteles Hilton realizó a Zaragoza el 4 de noviembre de 2011.

La visita tenía su programa. La también actriz, modelo, dj y cantante iba a ser la protagonista de una fiesta organizada en la sala Oasis. Previamente, iba a presentar al equipo de motociclismo Paris Hilton Racing Team en el restaurante El Foro, donde estaba previsto celebrar una cena de gala. Y, una vez terminado el acto, la fiesta se trasladaría a la Oasis.

Aquí dejamos la crónica que se publicó aquel día en la sección de La Lupa.

POR ADRIANA OLIVEROS

Paris Hilton tendrá séquitos, coches y lujos... Pero hay algo que seguro no usa. Querida Paris: ¡Se llama reloj! Finalmente, la rica heredera llegó ayer a Zaragoza. A la segunda va la vencida. Eso sí, el desembarco en el hotel (el Reina Petronila de la capital, por si alguien aún no lo sabe) se produjo con más de tres horas de retraso sobre el plan previsto. Cuando ya tenía que estar en la sala Oasis, donde había preparada una fiesta en su honor, aún no se le había visto el pelo en el concesionario Augusta Aragón (donde tenía, antes y por contrato, desfile y photocall). Hasta su responsable de prensa estaba a punto de tirarse de los pelos mientras alegaba que la diva estaba "malita" y que le dolía "un pie". Y no digamos la prensa, que tuvo que salir corriendo del acto para llegar al cierre. Si no, a ver quién les contaba esto mismo hoy...

Y eso que entre móviles y camaretas, la mitad de los invitados de la fiesta de Augusta Aragón se había reconvertido en paparazzi por un día. Invadieron la zona de prensa. Todo fuera por tuitear la espera o por colgar una foto de la diva en el face. Aumentaban los nervios, más allá de la zona de prensa. Primero, avisaron que lo normal, con Paris, era esperar una hora, al menos. Después, que ya había salido del coche. A los tres cuartos de hora, que estaba parada dentro de él, porque se sentía mal. ¡Qué vida tan dura! Pasadas las doce y media de la noche, se daba el último aviso para diez minutos más tarde. Y yo qué se cuando llega... No digamos nada de ir a la Oasis.

Era la segunda vez que se anunciaba la visita de la diva (en principio, tenía previsto pasar por Zaragoza durante el Gran Premio de Alcañiz de motos). A la diez, estaba prevista su llegada, para asistir a la presentación de los nuevos BWM Serie 6 y Mini Coupé que ya había utilizado para trasladarse por la ciudad. Además, iba a ser la madrina de un desfile de moda de la marca. La idea tenía su tirón. Hasta la exmiss España María José Besora, que andaba por Zaragoza para inaugurar el Salón Nupzial en la feria, se quiso colar en el evento. El cóctel y el croqueteo se adelantó a la llegada de Paris. Los directivos de Augusta, encabezados por el gerente del lugar, Javier Lorente, su director comercial, Ángel Mingote, y el responsable de Márketing, José Descartín, se encargaron de que también cenara la prensa. Pero había hambre de foto. ¡Que venga ya!

Al menos, quedaba el divertimento de alparcear con el paisanaje. por invitados no fue. Los hubo del mundo de la política, desde el concejal Jorge Azcón a Bizén Fuster... De la moda, como Víctor Martín, de Bahnof, la modelo Mar Alonso o la exmiss Zaragoza Nuria Sebastián. Empresarios, como los Machín, Carlos Forcén...

La cinta rosa que marcaba el pasillo creado para la llegada de Paris permanecía intacta. El responsable de prensa insistía: "No, si venir tiene que venir... Por contrato". Sí, pero la duda era cuándo. ¿Zaragoza acabaría siendo ciudad de paso? Hoy tenía prevista una fiesta en Valencia donde compite su equipo de motociclismo. Pero, al cierre de esta edición, nadie sabía si quiera si Paris acabaría pasando por la Oasis.

Y eso que a la rubia, denunciada esta semana por la escudería de motos a la que representa --Supermartxé-- por "incumplimiento de contrato", le esperaban en la sala zaragozana 600 personas que había pagado religiosamente los doce euros que costaba la entrada. Es la una de la madrugada. Paris no ha llegado al polígono de Cogullada. Cierro. El resto, se lo contamos mañana.