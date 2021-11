La pandemia ha traído consigo un aumento de las personas que optan por el teletrabajo y la huida de los núcleos de población masificada, lo que se ha traducido en un incremento de la población en los municipios cercanos a las capitales. Pero la falta de actividad empresarial en el medio rural, más allá del sector primario, ha hecho que muchos de estos nuevos habitantes opten por emprender un negocio como forma de vida en el medio rural.

Pablo Franco fue uno de estos migrantes que, tras años en el mundo de la comunicación y con su propio negocio en Zaragoza, decidió volver a Huesca, su localidad natal, e iniciar allí un negocio propio. Y cuando ya lo tenía, tomó la determinación de mudarse con su familia a un pueblo. « Lo hice con el objetivo de unir mis dos pasiones: el mundo de los negocios y el emprendimiento y la vida en el medio rural», afirma el periodista. Y de aquí surgió Emprender en el pueblo, una iniciativa donde, a través de entradas de blogs y podcasts, Pablo Franco trata de ayudar a todas aquellas personas que, como él, decidan dejar la ciudad para marcharse a un pueblo e iniciar allí su propio emprendimiento.

Cómo comenzar a emprender en el medio rural

Existen dos vías para emprender en un pueblo: «Que te enamores de un sitio y desarrolles ahí el negocio que te sea posible, o que primero pienses en el negocio que quieres desarrollar y luego elijas el sitio idóneo. Estos últimos suelen tener más éxito ».

Para Pablo Franco, fomentar el emprendimiento en el medio rural es una excelente manera de conseguir revitalizar la vida en los pueblos puesto que «si tu inicias un proyecto, te va bien y vas creciendo, en un momento dado es posible que necesites contratar a personas, generando puestos de trabajo, de manera que ya pueden venir a vivir al medio rural otras personas, y se refresca la forma de pensar y la forma de vivir». Además, con una buena estructura económica, « esos pueblos pueden optar a mantener servicios, que sean más viables y atractivos para otras personas, lo que genera un círculo virtuoso».

«Mucha gente que se marcharía a vivir a un pueblo, desiste porque no existe vivienda»

Su experiencia le ha llevado a conocer perfiles de emprendedores rurales «infinitos», desde personas «que salieron del pueblo para estudiar y vuelven con ideas renovadas» hasta aquellos que «se han dado cuenta de que es posible desarrollar un montón de proyectos de distintos sectores en el medio rural, de la misma manera que se pueden desarrollar en el medio urbano pero con las ventajas que ofrece el medio rural para el que le guste».

Emprender en el pueblo no siempre es fácil

No obstante, iniciar un negocio en un pueblo también presenta una serie de desventajas. Pablo Franco se muestra rotundo: «La vivienda es un verdadero problema. En zonas muy turísticas no hay disponibilidad de vivienda y los precios son elevados; y en zonas no turísticas hay muy poca compraventa y nada de alquiler. Muchas personas que se marcharían a vivir a un pueblo, desisten porque no existe vivienda».

Otro gran problema es la conectividad: «Sigue habiendo muchos sitios con muy mala conexión o prácticamente inexistente», lo que dificulta el emprendimiento de algunos negocios online, que son los que más funcionan en el medio rural: « Los negocios digitales, de consultoría, de marketing, o negocios de comercio electrónico funcionan muy bien. Luego, cuando esos negocios están maduros, muchas personas que llevan ya un tiempo viviendo en el pueblo empieza a optar por negocios como el sector primario o cuestiones que tienen más que ver con la tierra».