El pasado 7 de noviembre fue el día en el que la curva de contagios en Jaca empezó una escalada incesante que la sitúan ahora en los 571 casos por 100.000 habitantes. Y la situación no cesa, porque solo en las últimas 24 horas se han detectado 16 contagios más en la localidad. Es la tasa más alta de los municipios de más de 10.000 habitantes de Aragón.

Todo se desencadenó después del puente de Todos los Santos, pero su alcalde, Juan Manual Ramón, desvincula del sector turístico esta transmisión. «Aquí tenemos gente todos los fines de semana y realmente no sé qué condicionante hay para que siempre tengamos estos picos. Sé de personas que residen aquí que están contagiadas y no tienen relación alguna con el turismo. Sobre todo nos preocupan mucho los no vacunados», explica a este diario Ramón.

La «mayoría» de los casos son asintomáticos o de afección leve, según el alcalde, aunque también alguna persona hospitalizada en estos momentos «que no estaba vacunada», reconoce. «La tranquilidad que tenemos respecto a otras épocas es la vacunación, pero no podemos dejar de pedirle responsabilidad a la gente», dice Ramón.

Este reconoce que «hay mucha población» acatarrada o con un resfriado, sin apenas síntomas, y ya no optan por hacerse una PCR al considerar que es una infección estacional «y no un posible caso de covid», dice. «Es obvio que también hay casos en gente vacunada, pero seguro que hay casos a los que no llega el rastreo que no se están detectando», dice.

La situación preocupa en Jaca porque «es un tema molesto» tener que lidiar constantemente con esta situación, pero desde el ayuntamiento no contemplan medidas restrictivas. «No hay una repercusión sanitaria fuerte y no entendemos que haya gravedad. Solo hay un hospitalizado y en el centro de salud, aunque se llegan a hacer 60 PCR estos días, se puede asumir la demanda. Tendría que haber más riesgo para tomar medidas», indicó Ramón.

Donde sí se han adoptado algunas restricciones es en la localidad de Cosuenda, donde se han cerrado todas las instalaciones municipales debido a un brote de covid que afecta al menos a ocho vecinos. También las actividades deportivas y culturales se han cancelado durante dos semanas.