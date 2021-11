Jesús es uno de los 134.000 aragoneses que no se han vacunado contra el covid y cuenta a este diario que tiene dos razones «de peso» para no hacerlo. «Ambas se sostienen en que tengo miedo», explica. Por un lado detalla que fue operado de un tumor en la cabeza y su salud «delicada» le frena a ponerse la dosis. «Escuchas eso de los trombos y le vas cogiendo temor. Hay un porcentaje de la población que los ha sufrido y aunque ahora parece que ya no están en el mercado las dosis que los generaban, no me termino de fiar», cuenta

Su segunda razón, esgrime, está en la experiencia que sufrió hasta en tres ocasiones tras ponerse la vacuna contra la gripe. «En todas estuve más de una semana en la cama y en una de las ocasiones casi me ingresan. Tuve que estar de baja y no me podía ni levantar. No sé si la vacuna del covid me provocaría lo mismo, pero la realidad que he vivido es esta y eso también me da miedo», argumenta Jesús. De hecho, tampoco se va a poner este año la dosis antigripal.

Este aragonés defiende que es su «decisión» y asegura no ser negacionista, porque, de hecho, reconoce que la vacunación frena la transmisión y protege. «En mi caso lo hago por miedo a los efectos. No soy médico, pero mi sensación es que si la de la gripe me deja tan mal, esta me puede producir algo similar», dice. «He preguntado a mi médico de cabecera y nadie me asegura que no vaya a sufrir efectos secundarios. Si a mi alguien me garantiza que no hay peligro, yo me la pongo. Pero hasta ahora nadie me lo ha dejado claro como para quitarme el miedo», insiste.

A pesar de todo y ante la evidencia de que «los contagios suben», Jesús no cierra del todo la puerta. «Con el invierno mutan todos los virus y a ver qué pasa después de Navidades. Si llega una tercera generación de vacunas, donde los efectos son menos y tal, igual vuelvo a hablar con los médicos y me lo pienso. Sé que los casos que está habiendo ahora son sobre todo en personas no vacunadas», señala.

Su entorno cuenta que no le ha juzgado «en ningún momento», aunque sí le ha aconsejado inmunizarse. «En mi trabajo lo saben, por ejemplo. Me dicen que si me contagio será mi responsabilidad y está claro que si me pasa será mi culpa».