El presupuesto del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para 2022 se reduce en un 3,68% respecto a las cuentas de este 2021 debido, fundamentalmente, a la mejora de la situación epidemiológica. La partida ascenderá a un total de 2.242 millones de euros que, a pesar de su descenso, es superior a la de 2019 y 2020. "Tenemos la mayor porción de los presupuestos de Aragón y el segundo mayor presupuesto de la historia en Sanidad", ha señalado este jueves la consejera Sira Repollés durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón.

"Todo presupuesto siempre es poco y más después de sufrir la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años, pero creo que es adecuado, digno y sensible con las necesidades de los aragoneses", ha indicado Repollés, quien ha recordado que las cifras de 2020 serán "casi 700 millones más" de lo que presupuestó el PP en 2015.

Por áreas y organismos, de los 2.242 millones totales hay 121,7 millones destinados a la estructura del departamento. De ellos, hay 14 millones para la Secretaría General Técnica; 64,7 millones para la Dirección General de Asistencia Sanitaria; y 39,3 para la Dirección General de Salud Pública. El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud recibirá 12,1 millones y el Banco de Sangre tendrá 11 millones.

En cuanto al Servicio Aragonés de Salud, este aglutina 2.098 millones de euros de los 2.242 millones totales. Son 79 millones menos que las cuentas de este 2021. En este organismo, donde radica el grueso del personal sanitario de Aragón, el capítulo 1 (salarios y retribuciones) contará con 1.198 millones de euros, una subida de 20 millones más. "Aquí también se incluyen las indemnizaciones por las jubilaciones forzosas que aplicó el PP en 2013. Aragón debe pagar unos 50 millones y llevamos abonados unos 10", ha dicho Repollés.

En el capítulo 2, de gastos corrientes, el Salud destinará 413 millones de euros. Supone una reducción según al año anterior debido, según ha dicho la consejera, a la bajada de los conciertos. "Los vamos a suplir con autoconciertos propios que sacarán adelante el personal del Salud y eso ayudará a mejorar la lista de espera con recursos propios". En este sentido, se va a recuperar el convenio con la MAZ para derivar allí procesos y pruebas.

84 millones para estructuras sanitarias

En el apartado de obras e infraestructuras, el capitulo 6, el presupuesto de Sanidad prevé 84 millones de euros. De ellos, hay más de 35 millones en la partida del hospital de Teruel; 33,6 millones para el de Alcañiz; 4 millones para terminar la reforma de las Urgencias del hospital San Jorge de Huesca; o 3,7 millones para terminar, en el último trimestre de 2022, el centro de salud del barrio Jesús de Zaragoza.

Además, están previstas partidas para iniciar la redacción del centro de salud nuevo de Perpetuo Socorro, en Huesca; el de Barbastro; o la reforma de las Urgencias del Ernest Lluch de Calatayud.

Rifirrafe con la bancada del PP

En el turno de los diferentes partidos, los más críticos han sido VOX, CS y el PP, cuyos portavoces han considerado que son unos presupuestos "no reales" e "insuficientes" para abordar la atención sanitaria.

Además, han sido varias las interrupciones que ha habido en la comisión (con intervención del presidente) por comentarios desde la bancada del PP a las intervenciones de la portavoz de Podemos, Itxaso Cabrera, y de la socialista Olvido Moratinos. La tensión se ha trasladado también al turno de replica final de la consejera Repollés, quien ha señalado que se veía "obligada" a responder ante los comentarios "por lo bajini" de los diputados del PP. "Creía que tienen la educación suficiente para respetar el turno de palabra, pero no la tienen y no dejan de llegarme comentarios por la derecha, por lo bajini y off the record, que me veo obligada a contestar", ha señalado la consejera. Estos iban referidos a las nuevas tecnologías, las concertaciones o las peonadas de los sanitarios.