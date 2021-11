La locura consumista del Black Friday ya está aquí. Son pocos los comercios y consumidores aragoneses que no sucumben ya a una tradición norteamericana que ha acabado calando con fuerza tras aterrizar de forma tímida hace una década. La campaña de descuentos de este año será más callejera y presencial que la anterior, que se produjo en uno de los momentos más duros de la pandemia, con restricciones que mermaron el protagonismo de las tiendas físicas en favor de internet. A pesar de ello, la actividad de paquetería y logística se mantendrá por todo lo alto, con la previsión de mover unos 2,6 millones de envíos en la comunidad (106 en toda España) desde ahora y hasta que finalice la Navidad, según estimaciones de la patronal del sector Uno. Todo ello en un 2021 en el que las secuelas de la crisis del coronavirus se entremezclan con unas elevadas tasas de ahorro entre las familias y el temor a un hipotético desabastecimiento.

El 26 de noviembre se producirá oficialmente el pistoletazo de salida de la temporada de compras, rebajas y cuentas bancarias que menguan para conseguir ropa, electrodomésticos, productos navideños y todo tipo de objetos. Los descuentos flash se alargan a toda la semana en la mayoría de tiendas y llegan al día 29 con el Ciber Monday. Las expectativas del comercio son altas. Prueba de ello es la alta afluencia que registraron ayer los centros comerciales de Zaragoza, que han vuelto a programar actividades y promociones para animar las compras.

«Se da por hecho que la campaña navideña comienza con el Black Friday, y según las encuestas, el 75% de los consumidores entre 18 y 45 años esperan hacer compras», señala Narciso Samaniego, director del Área de Competitividad y responsable de comercio electrónico en la Cámara de Zaragoza, quien destaca que este año las tiendas de la ciudad ofrecen nuevos canales de venta online. Más de 500 establecimientos se han digitalizado gracias a un programa del ayuntamiento con la colaboración de las asociaciones de comerciantes para ofrecer en los cuatro marketplaces locales los catálogos digitales de los productos, con descuentos y entregas gratis.

Hay otro gran revulsivo con que cuenta este año el comercio local. El programa de incentivos al consumo Volveremos, impulsado por el ayuntamiento y que cuenta con 2.200 establecimiento adheridos, ha ampliado su oferta de cara a esta campaña. De esta manera, quienes usen esta aplicación el viernes negro se beneficiarán de una bonificación del 20% –del 30% en establecimientos de hostelería y de barrios rurales–.

Empleo: 1.200 contrataciones

No hay duda es de que esta tendencia importada de Estados Unidos ya no es solo cosa de las cadenas tecnológicas y grandes superficies. El comercio local ya no le hace ascos. La gran mayoría de las tiendas de Zaragoza tienen estas fechas marcadas en rojo en el calendario. «Para muchas es ya más importante incluso que la época de rebajas», reconoce Antonio Tornos, presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (Ecos). «Todo lo que sea un motivo de compra es positivo. Nos hemos subido al carro y hemos alargado la campaña a una semana», añade.

Lo cierto es que el calendario comercial asentado durante décadas ha cambiado por completo en poco años. «Las rebajas de enero y julio han quedado difuminadas y las compras de Navidad se han adelantado a finales de noviembre», explica el representante de la patronal. Este era antes uno de los meses más flojos comercialmente, «de transición» entre el Pilar y la Navidad, y ahora es clave.

«Afrontamos el Black Friday con mucho optimismo. Este año se nota a la gente animada, con ganas de compras, salir y consumir», apunta Tornos. La subida generalizada de los precios que se viene dando en los últimos meses también cree que puede impulsar a los consumidores «a la búsqueda de chollos» y a «hacer acopio de productos» ante el temor a que se encarezcan o escaseen en los próximos.

En paralelo al incremento del consumo que se produce a golpe de ofertas y promociones, muchas empresas se ven obligadas a aumentar sus necesidades de mano de obra. El Black Friday y el Cyber Monday generarán alrededor de 1.200 contrataciones en Aragón, un 47,8% más con respecto a 2019, antes de la irrupción de la pandemia, según un estudio de la empresa de recursos humanos Randstad, que tiene en cuenta los sectores de comercio y logística y transporte, directamente relacionados con esta campaña de compras. Este incremento es un punto porcentual menor que la media nacional (48,8%). El volumen de contratación que se firmarán en la autonomía supondrá el 2,8% del total del país.