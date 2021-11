Ha pasado ya un mes desde que se anunció su elección para formar parte de la Ejecutiva federal del PSOE. ¿Ha madurado ya la importancia que tiene su entrada en este órgano?

Entrar en la Ejecutiva ya es una gran noticia para los territorios que estamos representados. El partido tiene que recoger toda esta diversidad y tener a dos personas de Aragón (la otra es Pilar Alegría) es una buena noticia. Y estar en Reto Demográfico es un reconocimiento, una forma de afrontar el desafío de la despoblación a través de la política pública y el ejemplo que está siendo Aragón. Es la primera vez que se crea esta secretaría y es la oportunidad de demostrar a la sociedad que el partido se compromete con este reto desde hace mucho tiempo.

Se habla mucho de despoblación, pero las conclusiones suelen acabar en lugares comunes. ¿Por dónde se empieza esa lucha, con qué medidas concretas?

Esta secretaría está hecha a medida para tener un diagnóstico y tener una política realista a una realidad que tiene el país, que tiene una España más desarrollada y una España, la meseta y prácticamente toda la zona del interior, en torno a ocho comunidades que hemos ido a un segundo nivel de velocidad. Por tanto, tener una secretaría de Reto Demográfico es mostrar un compromiso, un mensaje claro de equilibrio, de cohesión social y territorial que es necesario en el país. Además, la nueva realidad nos da la oportunidad de volver a mirar al medio rural y todas las fortalezas que puede ofrecer esa España menos poblada y que yo denomino la España desaprovechada. Quedan muchas oportunidades por explotar. Si analizamos ahora Aragón en su conjunto, en los años que tenemos de autonomía hemos avanzado muchísimo en cuanto a calidad de vida, servicios o infraestructuras. Hay que ser realistas y hacer un diagnóstico certero, alejado del apasionamiento y el dramatismo de los que suele ir acompañado este debate. Los discursos tienen que ir acompañados de los hechos, que es lo que hemos hecho nosotros con proyectos estratégicos. Teruel no es lo mismo hoy que hace 25 años.

Ni Teruel ni Aragón.

Ponemos Teruel como referencia, pero el tema de la despoblación afecta a Zaragoza y Huesca también. 17 de las 33 comarcas tienen una densidad de población por debajo de los 12, 5 habitantes por kilómetro cuadrado. El 70% de esas comarcas están en Teruel, en torno a 45 en las provincias de Zaragoza y Huesca. Pero desde Aragón, con un 90% de municipios de menos de 500 habitantes, se están liderando muchas de las apuestas que se marcan desde Europa, con esa sociedad verde y digital.

Dijo Lambán que Teruel no es un ejemplo de despoblación sino de revitalización.

Teruel tiene unos déficits estructurales importantes desde hace un siglo, pero francamente creo que tiene grandes oportunidades y que la política está para ser capaces de adelantarnos y de identificar, a veces con riesgos, qué oportunidades puede tener y llevarlas a cabo. Lo hemos hecho con Dinópolis, con el aeropuerto, con el observatorio astrofísico de Javalambre, con la economía circular… En Teruel hay que hacer un esfuerzo mayor para mantener las escuelas con tres alumnos o para renovar los hospitales, pero esa es la inversión más importante que hace el Gobierno de Aragón, sabiendo identificar cuáles son las necesidades pero sin bajar los brazos. Eso es lo que yo creo que quería decir el presidente.

"Teruel Existe, esa marca que nos identificaba a todos, la deberían haber dejado en la plataforma y elegir otro nombre como opción política"

Esa gran insatisfacción que había en la provincia fue lo que provocó que apareciese Teruel Existe. ¿Qué lectura hace hoy en día de esa plataforma?

El movimiento de Teruel Existe es una cosa en la que hemos participado todos porque entendimos, cuando surgió en el año 99, que había una serie de peticiones absolutamente vitales vinculadas con la sanidad, la educación o las infraestructuras. Había que actuar en una provincia que se necesitan muchos minutos para llegar a los servicios por carretera. Participamos todos porque entendíamos que eran razones más que suficientes para apoyar esas reivindicaciones. La mayoría de las demandas que surgen en el origen de Teruel Existe están satisfechas. Pero insisto en que ese movimiento no era ideológico, aglutinaba a todos los partidos.

¿Ahora es otra cosa?

Ellos han tomado la decisión de dar el salto al escenario político y tienen nuestro respeto absoluto. Pero para ser honestos y competir en igualdad de condiciones, esa marca que nos identificaba a todos la deberían haber dejado en la plataforma, en el movimiento, y elegir otro nombre como opción política. Eso es jugar con las cartas boca arriba, en igualdad. Y luego, a partir de ahí, qué ofreces y qué aval tienes en tu paso a la política. Creo que se están dando cuenta de que no es tan fácil hacerlo. Por tanto, nada que decir en su aparición. Ahora bien, estamos ya todos en el mismo escenario y tenemos que acostumbrarnos a jugar con las mismas reglas.

Van dos años largos de legislatura, queda año y medio para las próximas elecciones. ¿Cómo van los equilibrios del cuatripartito?

La estabilidad del Gobierno fundamentalmente se traduce en la presentación de los presupuestos. Y van tres de tres, esto es una prueba objetiva. Además, en tiempo y forma. El 1 de enero del año siguiente empiezan a aplicarse proyectos y dos de ellos son los más altos de la historia de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que está dicho todo. Cuando se habla de inestabilidad es más por el ruido partidista o mediático que el real. Tenemos discrepancias, pero también un acuerdo de gobernabilidad con nuestras prioridades y compromisos, poniendo por encima los intereses de los aragoneses. ¿Que hay discrepancias? Claro. También las tenemos dentro del partido.

¿Temen que hasta final de legislatura pueda producirse alguna fractura?

No lo creo, sinceramente lo digo. Es un momento en el que vamos a aprobar otro presupuesto importantísimo que será ya el de la recuperación social y económica. No hay motivos para pensar que esto no va a continuar como empezó. Hay que destacar la responsabilidad que han tenido las cuatro opciones políticas de anteponer los intereses de los aragoneses. Las cosas del comer no tienen ideología. Esto lo deberíamos aplicar mucho más en la política. Al final, quien se sienta en una mesa a negociar intenta dejar fuera los prejuicios. Hay una naturaleza diferente en las cuatro posiciones políticas, está claro, pero hemos sido capaces de salvarla. La sociedad sí percibe que este Gobierno es estable y útil a sus intereses. Nos codeamos en muchos aspectos de calidad de vida, de exportaciones, de crecimiento de nuestro PIB, de desempleo con comunidades que tienen mucho más beneficio en su financiación.

Llegan dos bilaterales muy importantes, con el Gobierno central y el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Cómo las afrontan?

Antes de final de año estarán hechas las dos. Cuando hablamos de estabilidad, la credibilidad de un Gobierno es ser capaz de entenderte con las administraciones que tienes la obligación de hacerlo. Si entendemos la política como un ejercicio de servicio público, las instituciones no son nuestras y debemos ser capaces de entendernos con ayuntamientos del color político que sea. No es solo una obligación, es que además revierte en el progreso de nuestra comunidad. Con la bilateral de Zaragoza llevamos trabajando muchos meses. Es un tira y afloja, está claro. El ayuntamiento quiere más y nosotros hasta aquí podemos llegar. Pero es importante establecer esa interlocución normalizada con la segunda institución de Aragón. Pero es importante establecer esa interlocución normalizada con la segunda institución de Aragón. Y con el Gobierno de España lo que tenemos que hacer es abordar de manera bilateral las cosas que más nos preocupan a ambos lados y, en un entorno normalizado, entenderlas e ir desatascándolas.

¿Qué reclaman a Madrid?

Nos gustaría avanzar más rápido en las infraestructuras, abordar el tema de la despoblación y el reto demográfico, que tiene una cuestión muy estructural como la financiación. Es un discurso objetivo, matemático, que sale haciendo cuentas. En un pueblo pequeño hay cosas que cuestan tres veces más que en una ciudad. Incorporar eso es algo lógico en el nuevo cálculo de financiación. No podremos hablar de lucha contra la despoblación si no somos capaces de garantizar el acceso a los servicios en igualdad de oportunidades y para eso hay que hacer cuentas, va vinculado directamente.

¿Y la PAC?

Sí. Estamos decepcionados, era una oportunidad para acabar con los derechos históricos y no ha sido así porque para todo no hay. Si tenemos un paquete que viene de Europa y queremos reforzar a los jóvenes agricultores y a quien trabaja la tierra, pero no quitamos de los derechos históricos, es imposible porque sale todo del mismo sitio. Creemos que la PAC podría haber ayudado mucho a combatir la despoblación.

¿La Romareda estará encima de la mesa en la bilateral con Zaragoza?

Hubo un apoyo unánime de todos los partidos políticos de hacer un nuevo estadio y no puedo hablar más. Respetaré ese acuerdo del ayuntamiento. Nos sorprende la unanimidad porque no suele ser habitual, es empezar por buen camino.

¿Qué saldrá de la reunión de presidentes autonómicos de Santiago de Compostela?

Reconozco que el tema de la financiación es complejo. Si no, ya estaría resuelto. Hay dos frentes contrapuestos: el de la población y el de la despoblación. Y yo digo: hagamos una cartera de servicios comunes, incorporemos la dispersión, el envejecimiento... todos los elementos. Valoremos cuánto nos cuestan los servicios y hagamos un reparto más o menos equitativo. Lo que no puede ser es que siga primando el factor número de habitantes que vive en el municipio porque sigue discriminando a los sitios donde vive menos gente y que tienen el mismo derecho pero están más repartidos. Si queremos hacer esta España equilibrada, cohesionada social y territorialmente, este tema lo tenemos que abordar sin apriorismos y ni frentismos. Hay que ver qué queremos ofrecer a los españoles, cuánto nos cuesta y hacer la distribución.

No parece nada fácil. Hay realidades opuestas, intereses y afinidades.

Aquí también tenemos que hacer un análisis todos. A veces veo que somos los primeros en exigir al resto de administraciones pero no vemos qué es lo que podemos hacer nosotros en la captación de ingresos. Ahí Aragón es un ejemplo. Pero en vez de pedir y pedir como hacen en algunos municipios, igual es el momento de hacer una parada y ver qué capacidad tiene cada uno de recaudar, incorporarlo en ese modelo de financiación junto a los costes de los servicios y lograr un resultado más equilibrado del que tenemos ahora.

Jorge Azcón es presidente de facto del PP en Aragón. ¿Puede cambiar el escenario político en los próximos meses?

Me atrevo lo justo a hablar de mi partido como para meterme a hablar de otros. Soy muy respetuosa y lo que me preocupa es qué somos capaces de ofrecer como proyecto político a los aragoneses en las próximas elecciones, intentando llevar un aval del compromiso cumplido y con un proyecto de futuro que vuelva a generar esperanza y confianza en nosotros.

¿Y qué van a ofrecer a los aragoneses?

El presupuesto es la ley de las leyes, la ley donde aparece el compromiso. Podemos estar satisfechos con el grado de ejecución de los presupuestos y tenemos el mejor instrumento para que 2022 sea el año de la recuperación social y económica. En este año y medio de pandemia, Aragón no ha estado parado. Han seguido viniendo empresas importantes a invertir, hemos trabajado en la captación de inversores, de ideas, y en la consolidación de los servicios públicos. Este presupuesto es la herramienta fundamental para que el 2022 sea el año de la recuperación social y económica.