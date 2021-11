Aragón sigue “a la espera” del pronunciamiento del Tribunal Superior del Justicia de Aragón para ver si avala el pasaporte covid para ocio nocturno, eventos deportivos o eventos multitudinarios. Así lo ha manifestado esta mañana la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien ha señalado que desde el departamento se está “expectante” por ver qué decisión toma la Justicia.

Durante su visita a las nuevas instalaciones del Hospital de Día para pacientes crónicos complejos en el Hospital Clínico Universitario, la consejera ha reconocido que si algo se ha aprendido de la “gestión de la pandemia” es que “nada es definitivo” y, aunque ha señalado que en ocasiones ha habido que dar pasos atrás, desde el departamento “seguimos pensando” que esta pasa “por el incremento de las vacunaciones” y no por establecer restricciones quirúrgicas en determinadas poblaciones, que se podrían tomar, pero “en estos momentos no lo estamos pensando”, ha señalado.

Ese incremento de vacunación podría darse en los más pequeños (de momento, los menores de 12 años no entran dentro del programa de vacunación contra el coronavirus) , aunque Repollés ha afirmado que “esta semana va a haber decisiones en la comisión de Salud Pública y en la Interterritorial”. De hecho, ha señalado que los menores están pendientes de que la Agencia Europea del Medicamento autorice las vacunas para ellos y a partir de ese momento “procederemos a vacunar, igual que hemos hecho en otras franjas de edad”.

Tercera dosis para personas entre 60 y 69 años

Esas franjas de edad podría ser la aplicación de la tercera dosis para las personas de entre 60 y 69 años, un anuncio que hizo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, pero todavía “tenemos que aprobarlo en la comisión de salud pública”, ha dicho Repollés y adelantado que “seguramente será esta tarde”. La opción para esa vacunación de tercera dosis será, seguramente, la autocita. De hecho, esta mañana se ha activado ya este mecanismo para los inmunizados con Janssen, aunque los pinchazos no serán hasta la próxima semana, ha dicho Repollés, quien ha reconocido que a los internos de Instituciones Penitenciarias, Albergues y mataderos ya tenían esas dosis para inocular a sus usuarios.

En cuanto a la vacunación obligatoria, la consejera ha explicado que se insiste en "la necesidad de que todas las personas se vacunen, con más interés si son profesionales sanitarios o sociosanitarios, que trabajan con personas vulnerables".

Preguntada por si existe preocupación por la alta tasa de ocupación de camas uci (la más alta de España), con un 10,91% el pasado viernes, Repollés ha reconocido que esta séptima ola "no es comparable con las anteriores" porque la enfermedad grave es menos frecuente; pero ha insistido en que una persona no vacunada tiene nueve veces más probabilidad que entrar en la uci. Por eso, ha dicho que "se está incrementando un poco" el ingreso en uci, pero las cifras entran dentro de "lo habitual y esperable", ya que no las considera "preocupantes" ni cree que "las lleguemos a tener, pero todo con cautela".