El Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado este martes en una reunión con CCOO trasladar el día festivo por el 29 de enero, San Valero, que caía en sábado, al lunes 31 de enero. En un principio, el consistorio zaragozano había decretado que se trasladaría la festividad al viernes 28, lo que provocó malestar en el sector del comercio porque se anulaba el fin de semana de dos días consecutivos tras la temporada alta.

La concejala de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha mantenido esta tarde una reunión con Marta Laiglesia, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Aragón en la que han acordado el traslado de festivos y han manifestado su compromiso de "seguir colaborando en los próximos años".

Es más, sindicatos como CCOO y OSTA habían anunciado movilizaciones (el 2 de diciembre los primeros, el 20 de diciembre los segundos) por esta decisión y en favor de la conciliación en el comercio, una reivindicación aparejada a la reducción de festivos de apertura. Comisiones Obreras ha decidido desconvocar las movilizaciones organizadas para el próximo 2 de diciembre ante el "esfuerzo del equipo de Gobierno" del Ayuntamiento de Zaragoza. Aseguran que estas no tenían como fin presionar al consistorio, sino que estaban dirigidas al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón para reducir la cifra de festivos de apertura en el comercio y que por ello se habían convocado frente a la sede Delegación de Gobierno. No obstante, para no "generar confusiones y malentendidos" y para "acoger con agrado el nuevo acuerdo", desde CCOO han paralizado dichas movilizaciones. OSTA, sin embargo, mantiene las protestas para el próximo 20 de diciembre, dado que consideran que "el festivo debería de ser en sábado"

De la cumbre de esta tarde sale un pacto conjunto entre el consistorio y el sindicato. Después, el pleno deberá aprobar el nuevo calendario y enviar la propuesta al Gobierno de Aragón para su ratificación. Fuentes del ayuntamiento zaragozano atribuyen la decisión a una "confusión" con el calendario escolar de Zaragoza. En un principio, el Consejo Escolar de Zaragoza habría presentado una propuesta en el que el 28 de enero y el 7 de marzo serían días festivos. No obstante, el calendario escolar definitivo publicado por la consejería de Educación del Gobierno de Aragón señala solo como días festivo el viernes 4 de marzo, traladándose la fiesta por San Valero al 10 de octubre. El consistorio se habría basado en el esquema del Consejo para elaborar el calendario laboral de la ciudad, lo que les habría inducido a error y lo que podría haber supuesto que el pleno aprobase por unanimidad la propuesta, siempre segun fuentes municipales.