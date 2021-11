La obligatoriedad de presentar el pasaporte covid para entrar en el ocio nocturno, celebraciones y eventos multitudinarios ha provocado una avalancha de solicitudes del certificado de vacunación. Este miércoles, día en el que el Gobierno de Aragón, anunció que habría que presentarlo a partir del jueves, se solicitaron un total de 15.453 documentos, 12.870 descargas online del certificado y 2.583 presenciales. De hecho, el miércoles se colapsó la página web y este jueves, en muchos momentos tampoco permitía la solicitud para obtener el certificado. La cifra triplica la del día anterior, cuando se pidieron 4.567 (3607 y 960, respectivamente) y casi quintuplica la del martes anterior con 3.699 peticiones (2.953 y 716).

Relacionadas La Agencia Europea del Medicamento autoriza la vacuna de Pfizer para niños entre 5 y 11 años

La solicitud del pasaporte covid ha provocado también que quien no lo había descargado antes acudiera a su centro de salud para pedir el pin y poder descargarlo, por lo que se han formado largas filas en algunos centros de Salud. En Las Fuentes Norte han puesto más personal solo para dar las claves y de hecho, han asegurado que sí que se han aumentado las solicitudes con cifras que no se veían desde el verano. Solicitantes que se suman a los que piden cita para vacunas, en muchas ocasiones, personas mayores que no se aclaran con las citaciones.

En el Centro de Salud del Arrabal también han aumentado el flujo de personas solicitando el documento que señala que tienen puesta la pauta completa, y que lo necesitan porque tienen intención de viajar y se necesita de forma urgente; por lo que se les facilita el pin y cómo descargarlo.