Cuando el Black Friday llegó recién exportado de los Estados Unidos se presentaba ante los ojos de los consumidores como una oportunidad única. Bajadas de precios desorbitadas que creaban, al más puro estilo americano, interminables colas en los negocios físicos, principalmente aquellos relacionados con la moda y el calzado y con la tecnología.

La evolución que la jornada ha tenido en los últimos años, y especialmente en el 2020 con la situación sanitaria derivada de la pandemia, ha derivado hacia una mayor repercusión en lo online. En Aragón son ya más de ochenta las empresas que se han sumado al comercio online, convirtiéndose en algunos de los portales de ventas por internet más importantes y consiguiendo así posicionar sus productos, tanto en el sector nacional como en algunos casos en el sector internacional.

Aunque no toda las empresas deciden sumarse a las rebajas de estos días, algunas de las más importantes viven las jornadas con gran tráfico en sus páginas web. Es el caso de las empresa de origen zaragozano Colchones Aznar que, además de los descuentos en sus tiendas físicas, ofrece durante todo el fin de semana precios rebajados en todos los productos de su web, que se mantienen hasta el lunes para celebrar el ya popular Ciber Monday. «Solo durante la mañana del viernes la página web se ha caído dos veces. El trafico esta siendo bastante superior al del 2020 y también las ventas», comentaba Manuel Monreal, gerente de una de las empresas más importantes de colchonería en España.

Dentro del comercio online aragonés existen numerosas empresas que, aunque no se adecuan a los productos que tradicionalmente son más vendidos como son la moda, el calzado, la tecnología o los muebles, ofrecen descuentos de igual manera. Es el caso de la empresa de recambios industriales agrícolas Chavane, situada en Barbastro, y que de nuevo este año ha optado por ofrecer descuentos. Su gerente, Conrado Chavane, lamenta que, por cuestiones industriales, no han podido disponer de todo el estoc necesario de sus productos estrella lo cual, durante la jornada del viernes, se tradujo en «un menor trafico y una bajada de las ventas». Aunque las estadísticas no fueron desalentadoras, durante todo el día no se consiguió superar el número de ventas alcanzado durante la misma jornada de 2020.

Aun así este mal desarrollo del día no fue algo generalizado. Para otras empresas las jornada supuso un impulso para cerrar un año que ya podía calificarse como muy exitoso. Es el caso de la pagina web lamparas.es. Su gerente, Carlos Sanchez se vio «muy satisfecho» con el tráfico de personas que visitaron la web durante el día e incluso durante la semana. «Teníamos los portes gratis en todos nuestros productos durante toda la semana y la verdad es que ha funcionado muy bien», comenta el empresario aragonés. «Ya el jueves tuvimos un 30% más de ventas que el mismo día del año pasado», añade. Solo hasta medio día esta empresa ya había superado el número total de ventas del Black Friday de 2020.

Por delante las empresas aragonesas todavía tiene al Ciber Monday que mantiene los descuentos y, aunque en menor medida, sigue atrayendo a gran cantidad de público