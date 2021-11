¿Entiende las críticas por las prisas y la improvisación para imponer el pasaporte covid ?

Yo creo que es normal. Siempre que se propone una norma de este calado y se propone con cierta rapidez es lógico que a muchos de los sectores les pille a contrapié. En las reuniones que hemos tenido, les he trasladado la comprensión que hay por parte de la administración de que si una norma entra en vigor en poquitas horas, también necesita su proceso de adaptación.

La Justicia podría haber paralizado la medida.

Cuando lo pusimos en marcha lo hicimos por dos razones. Una técnica, pensando que nos podía ayudar a generar conciencia de que la pandemia sigue entre nosotros y ayudarnos a controlar el acceso a los casos; y con la convicción de que estábamos dentro de la norma.

¿Es el pasaporte la mejor medida para evitar restricciones?

No, ni la única y quizá no es la mejor, es tan solo una más. La eficacia de las medidas ha sido normalmente el resultado de muchas medidas que se van adoptando al mismo tiempo, como cuando limitábamos los horarios con los aforos.

Por supuesto, la mascarilla y la distancia social siguen vigentes.

Claro. El pasaporte es un elemento más, nos ayuda a reforzar el mensaje y ayuda a que en los entornos de ocio, sobre todo en interiores, se pueda compartir con menos riesgo. Insisto, con mascarilla. Y nos ayuda con otro elemento en el que insistimos mucho, que el porcentaje de gente reticente a la vacunación se anime.

Las campañas puestas en marcha no han tenido mucho éxito. Menos de mil personas semanales.

Las ofertas que hemos hecho sin cita previa no han contribuido numéricamente mucho pero han jugado su papel. Una de cada cuatro personas que se vacunaba en Aragón, el 25%, se vacunaba en esas franjas horarias. Lo que pasa es que cuando llegas a coberturas tan altas, esos cientos de vacunas que vas consiguiendo con mucho esfuerzo parece que son poquitas; pero respecto a las nuevas son muchas.

Estamos ya en la séptima ola. ¿Hemos bajado la guardia?

Cualquiera que salga a la calle, que vaya a locales, que viva la vida normal, se da cuenta de que la respuesta social y nuestro comportamiento social se ha modificado. Yo creo que nos hemos relajado, y no es que hayamos recuperado la normalidad, sino que parece que estamos recuperando el tiempo perdido. Ha habido muchos encuentros, que es donde hay mayor riesgo porque a estas alturas ya sabemos cómo se transmite el virus. Y la vacuna es un control muy potente pero está claro que no el suficiente.

Sin llegar a cotas de otras olas, están subiendo los casos, pero también hospitalizaciones y enfermos en uci. Aragón es una de las comunidades que presenta la tasa más alta de ocupación de camas de intensivos. ¿Por qué?

No tiene comparación con ondas anteriores. Son crecimientos moderados, pero si la onda epidémica crece mucho, aunque el porcentaje de gente que vaya a uci disminuye, va a aumentar. Por eso nos preocupa y vamos implementando medidas que nos ayuden a refrescarnos en la cabeza de que el covid sigue entre nosotros y a contener la transmisión.

Puente de diciembre, Navidad. ¿Hasta cuándo seguiremos subiendo?

Es difícil de predecir. Es verdad que las experiencias de gestión de las ondas de covid del año pasado nos enseñaron que las interacciones comenzaron con el Black Friday. Es cierto que no son situaciones favorables, por eso insistimos en que esa pseudonormalización se acompañe de prudencia. En esta enfermedad y en gripe no tenemos bolas mágicas. No sabemos cuánto vamos a subir pero vamos a intentar ser prudentes y ver cómo evolucionamos y según esto iremos adoptando decisiones.

¿Existe desabastecimiento de vacunas? Hay problemas para la autocita.

No, sencillamente, las agendas están llenas. Eso ya nos ha pasado en otros momentos. Hay que tener en cuenta que no solo se vacuna de covid, también de gripe y los profesionales sanitarios tienen agendas llenas. La semana que viene ya podremos ampliar nuestra oferta de agendas para que podamos antes de Navidad cumplir el objetivo de que todos los grupos que puedan vacunarse lo estén.

Sindicatos y profesionales denuncian saturación en Atención Primaria y falta de personal. ¿Habrá refuerzos?

Creo que una de las cosas que ha caracterizado nuestra actuación en estos últimos 20 meses es la capacidad de adaptación. Está sufriendo mucho el sistema de salud, somos nosotros los primeros que lo decimos, especialmente la Atención Primaria, que tienen mucha demanda. Con toda seguridad se irán ajustando los recursos porque si ya decíamos que hay que vacunar más y abrir más agendas y ampliar horarios tendremos que ajustar también los efectivos y hay que trabajar en ese sentido y si es necesario reforzar.

Seguimos sumando olas.

Tendremos más. El virus llegó dando mal y se va a ir fastidiando. No va a ser un final plácido, tendremos ondas de mayor o menor intensidad mientras tengamos bolsas de susceptibles. Hay que ser positivos y seguimos viendo el final. De nuestra responsabilidad, la adopción de medidas y la vacunación depende que ese final sea más o menos abrupto, más o menos doloroso y ese es el proceso en el que vamos a estar metidos los próximos meses.