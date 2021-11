EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha preguntado a representantes de diferentes sectores qué opina sobre el certificado covid y la obligatoriedad de vacunarse. Opiniones diversas pero válidas todas.

1- ¿Es usted partidario/a de la obligatoriedad del pasaporte covid en lugares como ocio nocturno, celebraciones o eventos multitudinarios?

2 - ¿Considera que el certificado covid debería ser obligatorio para trabajar en hospitales, residencias o espacios públicos?

JOSÉ ANTONIO MAYORAL, rector de la Universidad de Zaragoza

1 Sí, porque pedir el pasaporte covid para disfrutar de lugares de ocio tiene dos consecuencias muy importantes: incentiva la vacunación y esos espacios serán más seguros

2 Se debería recomendar. Hay que tener en cuenta que el personal que trabaja en estos entornos debe ser el primer interesado en frenar una pandemia que ha vivido tan de cerca.

JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA, lugarteniente del Justicia de Aragón

1 Si. En la actual situación los posibles derechos individuales deben ceder ante los derechos colectivos. el egoísmo no es oponible al bien superior de la sanidad comunitaria.

2 Si. En este caso aún más. Estaríamos posiblemente, en lenguaje jurídico, ante un requisito sobrevenido de idoneidad para los concretos puestos de trabajo.

JAVIER GARCÍA TIRADO, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza

1 Sí, sopesando pros y contras, estoy de acuerdo en esencia con la obligatoriedad del en lugares de concentración de personas en los que el acceso es voluntario.

2 Este aspecto es más delicado, porque entronca la obligación con el veto para trabajar en estos ámbitos si no estás vacunado. Legalmente no me parece factible.

Miguel Ángel Tapia, director del Auditorio de Zaragoza

1 Sí, soy partidario del pasaporte covid, sobre todo para conciertos en interiores, ya que con ello se garantizaría una mayor seguridad y control para todos.

2 Si, en todos los espacios públicos que es difícil guardar la distancia de seguridad y que se está en contacto permanente con pacientes… sería una garantía más.

ROSA SERRANO, delegada de Gobierno en Aragón

1 El Tribunal Supremo ha marcado el camino respecto al certificado covid, cuyo uso estaría justificado en determinados ámbitos territoriales durante un espacio acotado y si la situación epidemiológica lo demandaba.

2 Hay un camino abierto y es que la autoridad sanitaria autonómica lo pida siguiendo la pauta establecida por el Supremo.

MANUEL ARNAL, presidente de la Federación Aragonesa de Barrios de Zaragoza

1 Sí, porque se ha demostrado que es una medida efectiva y por las fechas que se acercan, de cenas de empresa y eventos festivos es una medida muy necesaria.

2 Sí, porque la libertad personal no puede estar por encima de la salud de personal esencial como es el sanitario y el de residencias, máxime cuando dependen de la administración.

FRANCISCO JAVIER FALO, director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón

1 Sí. Creemos que el pasaporte covid es un incentivo a la vacunación y, al mismo tiempo, permite tener espacios de ocio con menos riesgo, siendo conscientes de la importancia de mantener al mismo tiempo las medidas no farmacológicas como el uso de la mascarilla.

2 La ley no lo permite, ante lo cual no nos lo planteamos como posibilidad.

1 Sí, por supuesto. El pasaporte covid puede ser un acicate para la vacunación y, al mismo tiempo, actúa como garantía para los derechos del resto de ciudadanos.

2 En España no está contemplada esa obligatoriedad. Cuestión central es aquí la responsabilidad de los trabajadores de estos lugares.

1 Creo que el pasaporte covid debería haberse implementado hace meses para impulsar la vacunación. Llega tarde pero si hay que aplicarlo que sea ya y con un buen programa electrónico, que no quede al albur de cada establecimiento.

2 Sin duda, sí. Es cuestión de empatía con la salud de todos.

1 Sí a ambas preguntas. La gente que se ha vacunado tiene el derecho a estar protegido ante las personas que por razones personales no se han querido vacunar.

2 Sí. No es una cuestión ni caprichosa ni banal, estamos hablando de una pandemia mundial.