El alcalde de Zaragoza y próximo presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado este domingo que la fábrica de baterías se instale en la capital aragonesa o su área metropolitana. "Ojalá la decisión no sea política, que es el riesgo que tenemos, porque si es por razones objetivas, Zaragoza y Aragón son el mejor sitio para acoger la fábrica de baterías", ha proclamado Azcón este domingo, desde el Palacio de Congresos de la Expo, ante una nutrida representación de cargos, alcaldes y concejales del PP aragonés, en la convención nacional sobre automoción y empleo. La exministra y vicesecretaria general del partido, Elvira Rodríguez, clausura la convenció junto al presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte.

Azcón ha sido el encargado de inaugurar la cita sobre automoción y empleo, junto al presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, que reúne a representantes del sector empresarial de la comunidad. Entre otros, Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón; Patricia Barroso, Business Director Temporary Staffing de GI Group, o Manuel Teruel, presidente del Consejo de las Cámaras de Comercio de Aragón.

"El hecho es que la Unión Europea ha decidido que la mitad de los coches en 2030 sean eléctricos, lo que va a requerir la transformación de todas las fábricas de construcción de vehículos y la inversión, en nueve años, de miles de millones de euros para transformar la automoción", empezó diciendo el alcalde, que no ofreció declaraciones a los medios de comunicación más allá de su discurso en la convención. Este hecho, subrayó, realza la importancia del destino de esta fábrica de baterías. "Sin baterías eléctricas no habrá transformación. Menos mal que el PP de Aragón con el PP en España hablan de la que va a ser la mayor transformación de la industria en España", ha insistido, reprochando al resto de partidos y al Gobierno autonómico que no insistan sobre este asunto.

La llegada de la fábrica a Zaragoza, ha recordado, supondría la inversión de entre 4.000 y 5.000 millones de euros y la creación de 6.000 nuevos empleos. Entre las razones que, defiende el PP, explican que la capital aragonesa y su área metropolitana son la mejor ubicación, está que "Zaragoza es la única ciudad de España que a 300 kilómetros de distancia tiene el 73% de las factorías de automoción de España, y a 400 kilómetros, el 87%".

"Somos la comunidad autónoma mejor preparada para apostar por la fábrica de baterías", ha deslizado Azcón, que empieza a incluir en sus discursos las referencias regionales, a menos de un mes de convertirse en el próximo presidente del PP de Aragón. "La oferta de suelo en Zaragoza es imbatible, Aragón es la tercera comunidad en España en producción de energías renovables, y también somos imbatibles en el coste de la mano de obra", ha defendido Azcón. "No hay ni una razón para que el PERTE de la fábrica de baterías no se instale en Aragón", ha defendido.

El regidor de la capital aragonesa ha hecho gala, además, de la "agilidad" en la gestión del gobierno PP-Cs, con la reciente colocación de la primera piedra de la fábrica de jeringuillas Becton Dickinson. "Hemos tardado un año y un mes en que todos los permisos estén en marcha desde que nos presentaron el proyecto", ha ensalzado. "Si hay justicia y la fábrica de baterías llega a Zaragoza, seremos igual de diligentes", ha aseverado.

El futuro líder del PP en Aragón, que mañana se reúne con el presidente aragonés, Javier Lambán, en una nueva reunión bilateral mañana mismo, no ha dejado ningún mensaje para quien puede ser su rival en las próximas elecciones, si finalmente opta a la presidencia de la comunidad. Tan solo ha destacado que es el Partido Popular quien pone sobre la agenda política y mediática la necesidad de que la fábrica de baterías recale en Zaragoza. Pero es algo que el presidente autonómico, con cifras similares a las aportadas por Azcón, ha hecho ya en numerosas ocasiones.

Política de guante blanco a apenas 24 horas de una cita que se preveía de alta tensión tras los últimos desencuentros a cuenta de la creación de 500 viviendas en los llamados cacahuetes de la Expo o el futuro de La Romareda.