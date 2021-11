Probar en el laboratorio numerosos fármacos contra el cáncer de páncreas y de condiciones diferentes «sin necesidad de ir a modelos animales, que es lo que estamos haciendo ahora». Esta enfermedad es «muy letal» y «no tiene cura», por lo que los pacientes suelen fallecer «unos doce meses después de conocerlo, por lo que recibir su diagnóstico es casi como recibir una sentencia de muerte», asegura Patricia Sancho, investigadora principal del grupo Investigación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS) Metabolismo y células madre del cáncer.

Su equipo, formado por siete personas, encabeza un proyecto puntero que consiste en crear unos «pequeños tumores muy completos» que tienen «incluso circulación sanguínea» para luego ponerlos en unos «microchips de laboratorio», señala la investigadora. Además, contarán con la colaboración del grupo Multiescala en Ingeniería Mecánica y biología del Instituto de Ingeniería de Aragón (I3A), con José Manuel García Aznar a la cabeza. Y gracias a una beca María Zambrano del Ministerio de Universidades, se ha conseguido que se incorpore desde enero al proyecto Alejandra González Loyola, una investigadora procedente de Suiza, experta en «circulación sanguínea tanto de vasos por los que circula la sangre como en los vasos que recogen los deshechos, que son los linfáticos», explica Sancho.

A la hora de probar los fármacos para combatir el cáncer de páncreas en pacientes, como en todas las enfermedades, primero están en el laboratorio y después en animales, por lo que «creando modelos de laboratorio mucho más perfectos nos estaremos poniendo más cerca de un modelo vivo entrecomillas», o sea, mucho más cercano al cuerpo humano.

Un trabajo que busca «matar de hambre al cáncer»

El equipo que lidera Patricia Sancho, además de comenzar el proyecto junto al grupo del I3A, siguen investigando, con una campaña de micromecenazgo que pusieron en marcha el pasado año para financiar el contrato de una de las investigadoras de su equipo, en cómo «la grasa favorece que las células del páncreas se muevan del sitio donde están», explica la investigadora. Y es que si la metástasis llega al hígado o al pulmón ya no se puede operar. Lo que están viendo es que «esas células que se mueven por el cuerpo se alimentan de esa grasa» y están tratando de descubrir nuevos fármacos para evitar que esas células coman esa grasa «para que no se muevan». Es lo que llaman «matar de hambre al cáncer». En otra de sus investigaciones proponen bloquear el ciclo de vida de las mitocondrias, los pulmones celulares, para que las células no puedan producir energía y mueran.