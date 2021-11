Aragón no descarta habilitar puntos de vacunación masiva si la previsión de inmunización contra el covid no se cumple. La fecha límite para establecer o no los llamados vacunódromos es el 22 de diciembre, según ha dicho este lunes la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés. "Si vemos semanas antes que la previsión no se cumple, estableceremos puntos de vacunación masiva. Tenemos ya arbitrados los lugares y el cómo articularlos", ha reconocido Repollés.

El modelo, hasta entonces, pasa por cumplir un objetivo: vacunar a todos los mayores de 60 años con la tercera dosis y administrar la segunda de Janssen hasta el 22 de diciembre. "Esta es nuestra planificación de aquí hasta antes de Navidad. Si se cumple, seguiremos con este modelo. Si no, pasaremos al otro. Siempre hemos establecido el sistema de autocita como el medio adecuado y centralizado en los centros de salud, porque es lo más equitativo, pero este sistema siempre es susceptible de cambiar según las necesidades", ha dicho Repollés.

La obligatoriedad del pasaporte covid en ciertos lugares de Aragón ha llevado, en los últimos días, a una descarga masiva del certificado, pero también a un aumento de la vacunación contra el covid de quien no estaba inmunizado. El pasaporte se ha convertido en un incentivo para los no inoculados y la consejera no cierra la puerta a poder ampliar los espacios donde requerirse este documento.

"Ante la pretensión de la subida de casos, podríamos incrementar el tipo de establecimientos donde se solicite el pasaporte covid. Así lo hemos dicho y es el camino a seguir. Incentivar la vacunación y establecer espacios sin transmisión es el objetivo, para eso es necesario que sean lugares donde la interacción sea entre personas vacunadas", ha dicho Repollés.