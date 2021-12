Para algunos afortunados, este puente de diciembre va a ser uno de los más largos del año 2021. Y decimos solo algunos porque la comunidad aragonesa no ha fijado el día 7 de diciembre como festivo laboral, quedando en medio de dos festivos nacionales: el Día de la Constitución Española (lunes 6) y la Inmaculada Concepción (miércoles). Ambas fiestas están recogidas como fiestas nacionales no sustituibles, o lo que es lo mismo, obligatorias en toda España y sin posibilidad de cambio por parte de ninguna comunidad autónoma.

Si bien el calendario escolar recoge el puente de cinco días en todo Aragón, al considerarse el martes 7 no lectivo, el conjunto de los trabajadores dependerá, en gran medida, de cuestiones empresariales. Hay empresas que han optado por no abrir el 7 de diciembre si luego deben bajar la persiana el 8, y también son varias las personas que han solicitado alguno de sus días libres —según contrato— para enlazar ambos festivos y lograr el puente largo. E incluso hay otros que gozan de la suerte de no tener que preocuparse por lo que decida su empresa ni por consumir días libres, pues algunos localidades de Aragón han empleado el derecho a la libre determinación de los dos festivos locales para favorecer un descanso prolongado a sus trabajadores.

Provincia de Zaragoza

Por otra parte, de los municipios zaragozanos tan solo seis han decidido aprovechar esos dos días que corresponden elegir a cada ayuntamiento para asegurar a sus trabajadores un puente de cinco días en este mes de diciembre. Estos son los siguientes: Almonacid de la Cuba, Caspe, Codo, Moyuela, Velilla de Ebro, Villafranca de Ebro.

Provincia de Huesca

En la provincia oscense es en la que más localidades se ha fijado como festivo local este 7 de diciembre. Podrán disfrutar de un puente los trabajadores de Argavieso, Banastas, Bielsa, Casbas de Huesca, Chia, Espluga, Gurrea de Gállego, Sarsamarcuello, Loporzano, Puértolas, Tella, Lafortunada, Salinas, Sin y Vencillón. En total, quince municipios guardarán fiesta.

Provincia de Teruel

En la provincia de Teruel, el 7 de diciembre será festivo laboral en tan solo dos municipios. Son los de Bronchales y Camañas los ayuntamientos que han decidido guardar fiesta este día que can entre un lunes y un miércoles festivo, generando cinco días libres en el calendario laboral.