El Gobierno de Aragón agotará "todas las vías posibles", incluido el recurso ante el Tribunal Supremo, para lograr la aplicación del pasaporte covid en la comunidad autónoma. Así lo ha confirmado el presidente aragonés, Javier Lambán, a preguntas de los periodistas, tras visitar una exposición sobre las pinturas negras de Goya en el IACC Pablo Serrano.

"En este momento no se contemplan otras medidas que la implantación del pasaporte, que está teniendo un doble efecto, aminorar los contagios y ser un acicate para la vacunación", ha remarcado Lambán. "No hay ninguna otra previsión de restricción aunque los contagios suben de forma preocupante", ha reconocido. Aún así, ha vuelto a insistir en que "no tiene nada que ver en su impacto sobre la salud y la vida lo que ocurría hace un año con la situación actual, y aunque sean muchos los contagios, pocos llegan a las ucis, pero el covid sigue entre nosotros".

Además, desde el Ejecutivo autonómico reconocen que se puede registrar una subida de casos después del puente de la Constitución y la Inmaculada y tras la Navidad. "Sabemos que los incrementos de contagios se producen en fechas como estas, cuando se producen concentraciones de personas en distintos espacios de ocio", ha dicho Lambán.

Por eso, ha vuelto a hacer una llamad a la "prudencia" de todos los aragoneses. "No sabemos cuándo estaremos liberados por fin de esta pesadilla", ha asumido.

No obstante, después de que la Fiscalía se mostrara en contra del pasaporte covid, y ante la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no aceptara la medida, Lambán ha confirmado que "agotarán todas las vías posibles", incluso recurrir al Supremo.

"Recurriremos a todas las opciones a nuestro alcance porque entendemos que en estos momentos es la medida que hay que adoptar, la más apropiada y más proporcionada para responder a la actual situación. Parecería extraño que lo que hacen todos, nosotros no lo podamos hacer", insistió el jefe del Ejecutivo aragonés, ante las distintas posturas de los tribunales frente a esta medida de control sanitario.

Sin casos de ómicron en Aragón

Además, fuentes del Gobierno autonómico han confirmado que a primera hora de la jornada no se habían detectado ningún caso de infección por la variante ómicron en Aragón.

Por otro lado, respecto al debate abierto en varios países de la Unión Europea sobre la posibilidad de obligar a los ciudadanos a que se vacunen contra el covid-19, Lambán ha reconocido que se trata de un debate que se mueve "en arenas movedizas por la restricción del derecho a la libertad", aunque se ha mostrado "bastante partidario" que en situaciones de emergencia, como la actual, "se pudiera imponer la vacunación" a quienes pueden poner en riesgo la salud del resto de ciudadanos.