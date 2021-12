El parón que supuso el coronavirus en la actividad parlamentaria se refleja ya, en el ecuador de la legislatura, en la cifra de leyes aprobadas en las Cortes de Aragón. Aunque el Parlamento autonómico mantuvo su actividad prácticamente intacta, recurriendo a las sesiones telemáticas durante el confinamiento más estricto de los primeros meses de pandemia en 2020, la tramitación de los asuntos más urgentes coparon las iniciativas y la tramitación de leyes se vio notablemente mermada. Tanto es así que el balance de la primera mitad de la legislatura deja solo 12 leyes aprobadas, de las que siete han tenido el visto bueno del Parlamento en el presente ejercicio.

Estas cifras se alejan mucho de las que se conseguían en épocas prepandemia. El registro de las Cortes de Aragón revela que en la pasada legislatura se aprobaron un total de 54 leyes, 16 proposiciones y 38 proyectos. En la octava legislatura (de 2011 a 2015) se aprobaron un total de 43, con tres proposiciones de ley y 40 proyectos de ley.

En la actualidad, cuando comienza la segunda mitad del mandato, hay diez propuestas de ley y nueve proyectos de ley en tramitación. De aprobarse todos ellos antes de que culmine el presente mandato, se llegaría a 31 leyes aprobadas en cuatro años. Muy lejos de la media de mandatos anteriores, a pesar de que el Gobierno cuatripartito cuenta con una mayoría parlamentaria sólida, y no requiere de los apoyos de otros grupos para sacar adelante nuevas normas.

Más decretos

El paso de la pandemia tiene, sin embargo, otros efectos en la actividad parlamentaria. Ha subido el número de decretos ley aprobados en estos dos años, llegando a superar, incluso, los que se tramitaron en la pasada legislatura, con 16 desde 2019 frente a los 19 que se convalidaron en los cuatro años del anterior mandato. Y creció de forma drástica el número de proposiciones no de ley que caducaron sin llegar a tramitarse. En total, 63 en 2020, frente a las 11 que caducaron en 2019 y a las 14 del presente año.

Entre otras cuestiones, está también pendiente el debate de totalidad de varias leyes, como la de Urbanismo, la de Economía Social, y la de la creación del Colegio de Higienistas dentales de Aragón, todas ellas aprobadas por el Gobierno de Aragón el pasado mes de julio.

Entre las proposiciones no de ley que todavía no se han debatido en las Cortes de Aragón llama la atención que no se ha abordado el debate sobre la protección animal, pendiente desde el inicio de la legislatura, cuando fue presentada por Izquierda Unida en 2019. Otras han entrado en el listado hace apenas unas semanas, como las propuestas de los grupos parlamentarios de Vox y el Partido Popular para reformar la prestación complementaria aragonesa al Ingreso Mínimo Vital, o la iniciativa de los populares para rebajar el impuesto de Sucesiones y Donaciones en la comunidad. La ley del Juego en Aragón o la de Agricultura familiar están entre las últimas aprobadas por los parlamentarios aragoneses.

La pandemia también se refleja, en estos dos años, en el interés que despiertan unos temas y otros. Destacan las peticiones de comparecencias e iniciativas en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales, coincidiendo, precisamente, con tres pilares del estado de bienestar que más afectados se han visto por el coronavirus.

Repollés, la consejera más solicitada en el Parlamento

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, es la que acumula un mayor número de solicitudes de comparecencia sin responder en la comisión de su área.

En total, Repollés tiene pendientes 15 comparecencias a petición propia o de otros grupos para abordar, principalmente, cuestiones relacionadas con la pandemia y las restricciones a sectores como la hostelería. En segundo lugar, el responsable de Agricultura, Joaquín Olona, tiene 8 comparecencias pendientes, mientras la titular de Ciudadanía, María Victoria Broto, tiene siete solicitudes. La consejera de Economía, Marta Gastón tiene 6 por responder; los titulares de Educación, Industria y Presidencia, Felipe Faci, Arturo Aliaga y Mayte Pérez, cinco; los responsables de Hacienda y Ciencia, Carlos Pérez y Maru Díaz, tres cada uno; y dos el titular de Vertebración, José Luis Soro.