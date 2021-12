Inopia es sinónimo de pobreza o indigencia; estar en la inopia es ignorar lo que sucede alrededor. ¿Qué te llevó a escoger ese nombre?

La verdad es que fue una elección un poco casual. Por aquel entonces estaba cursando Bellas Artes en Cuenca y en uno de los grupos de trabajo surgió la idea de ponernos un alias. Yo soy una persona que vive siempre en el mundo de la inopia, más en los sueños que en la realidad, y de ahí surgió Ynnopya.

¿Qué artistas detonaron tu inmersión en el arte del tatuaje?

Más que un artista fue una cultura. Me inspiro sobre todo en el mundo árabe, especialmente en la cultura marroquí y la bereber. Pero no me centro tanto en el significado del tatu sino en la colocación de este en el cuerpo.

¿Crees en eso de que los tatuajes deben tener un significado, más allá de lo estético?

Cuando uno decide hacerse un tatuaje, ya parte de unas motivaciones, sean las que sean. No es necesario que el tatuaje tenga un significado profundo, que deba representar algo o a alguien. La pieza, una vez realizada, ya te va a recordar a una época de tu vida. No creo que haya que buscar nada más. La fuerza reside en el propio tatuaje.

¿Recuerdas el primero que hiciste?

Sí, lo pasé fatal. El primero se lo hice a Dani, un cráneo en la rodilla, que es una zona muy complicada, con muchos cambios de piel. Le pinché hasta la médula, fue una locura. Es algo que recuerdo todos los días porque lo veo constantemente. Por otro lado, la experiencia me hizo ver que no me daba tanto miedo tatuar. Los primeros tatus son dolor de tripa, muchos nervios, mucha responsabilidad. Es algo que estás haciendo para siempre a una persona y que debe ser perfecto desde el principio.

Un pintor necesita de un soporte pictórico, ya sea un lienzo, una tabla de madera o una pared. En tu caso, el soporte es la piel. ¿Qué tiene el cuerpo de atractivo?

El movimiento. El cuerpo es cambiante, evoluciona, y con el tatuaje lo que haces es dar forma a una idea, tuya o de otra persona, a nivel estético, que se transforma con el paso del tiempo. La posibilidad de adaptar el dibujo a los volúmenes del cuerpo es algo muy interesante.

Cuando te embarcas en un diseño… ¿hay, digámoslo así, un proceso de lectura anatómica?

Sí, y por eso les pido a mis clientes que me envíen fotos de su cuerpo para poder analizar sus formas, ver dónde encajan mejor las piezas, el tamaño que deben tener, qué tipo de movimiento van a sugerir, cómo se pueden adaptar bien a la musculatura para que fluyan sobre la piel.

Tu obra destaca por el estilo ornamental, los motivos florales, los mandalas… ¿A qué se debe?

Antes de empezar a tatuar, hacía joyas. Hubo un momento en el que tuve que compaginar ambas cosas, y me decanté por los tatuajes. Pero siempre he tratado de buscar la manera de llevar la joyería, los complementos, al cuerpo, por eso, en mis diseños, lo que intento hacer es transformar las joyas en tatuajes.

Cuando tatúas a una persona, de algún modo, dejas una parte de ti en ella. Como si la aguja estableciera un vínculo...

Sí, se pueden crear vínculos, relaciones de amistad, sobre todo cuando el proyecto necesita varias sesiones. Acabas conociendo al otro, sus intereses... Como di ces, el artista deja una parte de sí en el tatu, y la otra persona, muchas veces, al hacerse una pieza, cierra un proceso vital, una etapa.

El pasado mes se aprobó por real decreto que la Guardia Civil pueda llevar tatuajes visibles con el uniforme. ¿Crees que en este país todavía se estigmatiza a las personas tatuadas?

Sí, el estigma existe, pero cada vez es menor porque hay más gente tatuada. Aunque me atrevería a decir que incluso entre las personas que llevan tatuajes se arrastra ese estigma. Pensamientos como el «me quiero hacer un tatuaje pequeño porque no quiero que me lo vean en el trabajo», «cómo me van a mirar», «qué van a pensar de mí»… Al final, si uno mismo no rompe con esto no se puede avanzar.

Este año Daniel y tú habéis sido padres ¿Ves factible la conciliación familiar y laboral?

Es difícil pero no imposible siempre y cuando tengas un apoyo familiar. No queda otra. Se nos ha vendido la idea de que somos supermujeres y que podemos con todo y esto nos lleva a ser muy autoexigentes, tanto profesional como personalmente, pero lo cierto es que no se puede llegar a todo por igual.

¿Cómo representarías la pandemia?

Ha sido una ruptura con el mundo como lo conocíamos hasta ahora y uno nuevo se ha abierto ante nosotros. Habría que pensar qué seleccionar de la pandemia, qué ha sido para ti, qué ha cambiado en tu vida para poder hacerte algo personal de una situación que hemos vivido todos.

Y basándonos en tu estilo, ¿podrías darme una imagen? Hay lugar para la esperanza.

Si fuera de una manera gráfica, imagino una especie de ventana con las escaleras al revés.

Ahí queda.