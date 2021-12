El Gobierno de Aragón sigue estudiando qué harán los alumnos (alrededor de 100.000 en todas las etapas educativas) que el próximo curso, cuando ya estén en marcha la Lomloe, no cursen la asignatura de religión. En septiembre, la asignatura ya no tendrá una materia alternativa y son las comunidades las que tienen que decidir qué es lo que harán los estudiantes. El Real Decreto señala que tiene que haber un espacio para que puedan realizar alguna actividad relacionada con la resolución de pacífica de conflictos, cooperación, autonomía , etcétera, señalan desde la consejería de Educación del Gobierno de Aragón, que sigue estudiando alternativas, sin haber tomado ninguna decisión.

Desde la Asociación Profesional de Profesores de Religión de Centros Estatales consideran que de la lectura de la Lomloe «no se puede concluir que la religión confesional no tendrá alternativa, sino que el ministerio no va a imponer a las comunidades autónomas una asignatura espejo puesto que son ellas las que tienen las competencias. Esto sería, para ellos, «contrario a la legislación».

300 firmas para que la segunda lengua extranjera sea obligatoria El colectivo de docentes de lengua francesa de Aragón, ante la inminente aprobación de los currículos de las distintas materias en la nueva ley educativa, han recabado ya 300 firmas (y siguen con la recogida) para solicitar la obligatoriedad del estudio de al menos dos lenguas extranjeras en todas las etapas educativas, desde primaria a FP. Señalan que en el año 2017 el Consejo Europeo pidió el compromiso de los estados a esta iniciativa. Según el borrador publicado de la Lomloe, la segunda lengua extranjera seguirá siendo de libre configuración autonómica y serán estas quienes deciden si se oferta «de materia obligatoria o, incluso, si se oferta». El colectivo señala que «el plurilingüismo» debe ser una realidad y para ello debe «aumentar la carga lectiva» de la segunda lengua extranjera, que en Aragón es mayoritariamente el francés. Además, pone de manifiesto que cuando se realizan intercambios escolares se constatan «carencias en nuestros alumnos en conocimientos de idiomas», lo que se traduce en «peores oportunidades futuras para nuestros adolescentes», de ahí la solicitud de una segunda lengua extranjera obligatoria.

Tanto la confesional como la no confesional, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Lomloe, ya que Cultura de las Religiones se imparte en Ceuta y Melilla, que no tienen competencias educativas. Esto es lo que se reguló, dicen desde la asociación, en la ESO, de la LOE de 2006, a pesar de que Historia y Cultura de las Religiones, asignatura espejo, no figuraba en la LOE.

Esa disposición adicional «tiene que aplicarse en todas las comunidades». Y en cuanto a la Debida Atención Educativa, se obliga a los centros a que elaboren una asignatura «optativa para educar al alumnado que no quiera religión», señalan.

Desde la asociación, se ha realizado a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio una propuesta «basada en la legislación vigente», en la que señalan que al alternativa obligatoria a la asignatura de religión sería la de Cultura de las Religiones y ser ambas evaluables y computables. También podría presentarse como tercera alternativa Debida Atención Educativa, cuyo currículo debería ser elaborado por las comunidades autónomas.