¿De repente un día le suena el teléfono?

(ríe) Sí. Me suena el teléfono y me dicen: ‘¿Quieres trabajar conmigo?’ Era el señor Aliaga, claro. Me pidió mi currículum y aquí estoy. No me lo esperaba, fue toda una sorpresa.

¿Qué le dijo el consejero cuando llegó?

Me dio la enhorabuena y me preguntó: ‘¿Estás fuerte?’. Le dije que sí. ‘¿Tienes ganas de trabajar? Pues aquí tienes muchísimo trabajo, da todo de ti’.

¿Le hizo alguna referencia a Elena Allué, a la que despidió tras las elecciones en el PAR?

No me dijo nada ni hacen falta explicaciones de lo que pasó con Elena. Arturo es una persona muy prudente y me conoce porque soy militante del PAR desde 2011.

¿Qué le parece la situación del partido?

Me parece que podemos llegar a puntos de encuentro. Es una pena porque tenemos a una persona con una capacidad de trabajo enorme, un buen gestor, fiel a sus principios y a su gente. Podemos tener puntos de encuentro, pero ha gente que busca otras salidas.

Aliaga está dolido por lo que ocurrió con Allué. ¿Le habló de fidelidad?

No me habló de fidelidad, pero me conoce y sabe que soy una persona muy transparente. Soy muy amiga de mis amigos, muy familiar y por el partido lo doy todo.

¿A Allué la conoce?

He trabajado con ella. Estuve ayudándole en las primarias cuando se presentó a la alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza. Cuando conoció mi nombramiento me mandó un mensaje de felicitación.

¿Se lo pensó o es una oferta a la que no se puede decir que no?

Es una oportunidad en la vida que no hay que dejar pasar. A mí me gusta la docencia, pero sabía que podía hacer algo más.

No ha sido un aterrizaje común, a mitad de legislatura y tras un cese. ¿Cuál fue su primera reflexión?

Ya conocía algo de lo que se estaba trabajando en esta Dirección y veía alguna deficiencia, algunos temas que se podían abordar y no se abordaban. Impulsar la nieve es un punto estratégico, pero me dio la impresión de que podía entrar y aportar algo dentro de mis conocimientos, dar un valor añadido.