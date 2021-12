"No faltan motivos para abordar aspectos de la Carta Magna, por ejemplo el título octavo, para que España, un país cuasi federal, se convierta definitivamente en un país federal". De este modo ha defendido el presidente aragonés, Javier Lambán, un modelo de país más descentralizado en el 43º aniversario de la Constitución que se celebra este lunes en Madrid. No obstante, no es la reforma lo más urgente para Lambán, sino la defensa de la propia Constitución frente a "aquellos sectores de la sociedad española que intentan socavar sus cimientos".

De hecho, Lambán ya organiza un encuentro con Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, para abordar la descentralización de las instituciones del Estado. "Hay una serie de ciudades, y Zaragoza es una de ellas, que deben aspirar a tener una función más importante como estructurantes del territorio", ha apuntado Lambán, subrayando que más que una jornada política lo que se pretende es analizar la vía desde un punto de vista "estrictamente académico". No hay fecha todavía para este congreso, "está en un estado embrionario" debido a la pandemia, dice Lambán, pero sí parece que se celebraría en Zaragoza. La propuesta de Hacienda sobre financiación Precisamente sobre la financiación de ese Estado "cuasi federal", Lambán ha anunciado que remitirá a los grupos parlamentarios de las Cortes la propuesta del Ministerio de Hacienda -enviada el viernes por la tarde- para consensuar la posición que tomará Aragón en la reunión del Consejo de Política Fiscal que se celebrará a finales de enero. Además, el líder del Ejecutivo aragonés ha afirmado que habrá conversaciones entre las ocho autonomías que se reunieron en Santiago de Compostela para lanzar "una repuesta conjunta" a la propuesta de María Jesús Montero, la titular de Hacienda. Tampoco hay fecha todavía para ninguna de las dos reuniones. Lambán ha defendido este lunes que la Constitución del 78 "nos ha proporcionado los 43 mejores años de la historia de España, años de libertad, de prosperidad compartida, de paz y convivencia ejemplar" que de ningún modo "se pueden tirar por la borda".