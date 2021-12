Aragón ha participado este viernes en una jornada sobre la despoblación celebrada en Cuenca junto a los gobiernos de Castilla-La Mancha y Castilla y León. La representación aragonesa la ha encabezado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, que marcó algunas pautas sobre las que se debe empezar a trabajar en el reto demográfico, sobre todo en dos aspectos básicos que deben servir para acabar con el éxodo rural. Por un lado, ha señalado la importancia de crear «una red de cuidados, un nuevo modelo que genere no solo los cuidados a nuestros mayores, sino que sea un elemento más de factor de empleo» y, por consiguiente, de riqueza del territorio. Además, ha remarcado la necesidad de hacer «una política de vivienda ajustada» con la que generar más oportunidades de trabajo. No se trata solo pues de garantizar los servicios básicos que devuelven a la gente a su territorio, sino de tener «a nuestro alcance esa vivienda que a veces es tan compleja de encontrar en los pueblos».

En el año 2050, dos de cada tres regiones tendrán menos población que ahora, según un informe de la Comisión Europea, lo que explica que la despoblación no es un reto solo para España sino para el conjunto del continente, donde las transformaciones digital y verde «son desafíos de gran magnitud», ha afirmado la consejera, que pide un debate «sosegado, desdramatizado, lejos de apasionamientos e identidades» en el que se pueda hacer un análisis «riguroso» y que no enfrente a pueblos y ciudades. «Este fenómeno no es un juego de suma cero. Con la cohesión territorial ganamos todos, tanto el medio rural como el urbano», aunque es este el que debe distinguirse «y generar una marca distinta».

Te puede interesar: Aragón Teruel, «ejemplo» de revitalización para la España despoblada

Hay distintas palancas que se deben activar en el reto demográfico, casi todas bien conocidas como la accesibilidad, y no solo por una cuestión física. «Debemos hacer una apuesta clara por el desarrollo del ferrocarril o la banda ancha, además de desarrollar proyectos estratégicos que sirvan como tractores de la economía, a través de los cuales se puedan configurar 'hubs' de talento. También juega un papel importante el desarrollo de las renovables», ha asegurado Pérez, que ha recordado que no hay ninguna «varita mágica» y que se trata de lograr que la vida en el medio rural sea «atractiva».

El acto ha tenido un formato híbrido, celebrado a caballo de forma telemática y de manera física en cada una de las tres comunidades. En Aragón han participado el comisionado para la Lucha contra la Despoblación, Javier Allué; la fisioterapeuta María Ramos como emprendedora en el medio rural; José Carlos Muniesa, director de la UNED en Teruel; Susana Traver, alcaldesa de Valjunquera; y Javier Cenarro, director del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón.