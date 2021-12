El Ayuntamiento de Zaragoza no ha autorizado la celebración en el pabellón polideportivo de Montañana de una discomóvil este sábado 11 de diciembre por "no encuadrarse en ningún contexto cultural o conmemorativo", lo que podría "convertirse en un botellón”. El servicio de Instalaciones Deportivas del consistorio alega también que "no es recomendable" dada la actual situación de la pandemia.

La Comisión de Fiestas de Montañana ha lamentado en un comunicado a sus vecinos la decisión. "Nos habíais hecho llegar vuestra ilusión por dicha celebración y nos enorgullecía el poder a volver a retomar la normalidad en cuanto a celebraciones en nuestro barrio, pero finalmente no va a poder ser", se lee en la misiva. El barrio rural, gobernado por el PSOE, se queja de que mientras "otros barrios y pueblos vecinos celebran este tipo de eventos sin ningún impedimento", desde el Ayuntamiento de Zaragoza (PP) se haya denegado el uso del polideportivo porque consideran la discomóvil "como un acto de ocio sin contenido sociocultural que podría dar lugar a convertirse en una mera actividad de botellón". Organizar la Nochevieja Añaden que desde la Comisión de Fiestas se han buscado diversas alternativas para poder realizar la celebración, pero que finalmente no ha podido ser. Y que están trabajando para una celebración de la Nochevieja "que esté a la altura de nuestro barrio". Por su parte, en la negativa, el ayuntamiento considera que lo adecuado es "reservar este tipo de actividades para fechas significativas, como la celebración de fiestas patronales o fin de año, donde la discomóvil es un elemento más de la celebración comunitaria vecinal". La ordenanza municipal contempla que para que este tipo de actividades tengan lugar es obligatorio contar con el informe favorable preceptivo del Servicio de Instalaciones Deportivas. De ahí la imposibilidad legal de poder realizarlo este sábado en el pabellón municipal.