Borja Sémper y Eduardo Madina nacieron con un día de diferencia en enero de 1976. Desde ese caprichoso azar han recorrido caminos paralelos. Los dos volvieron a nacer años más tarde. Madina, un joven con una prometedora carrera en el PSOE y en el voleibol, un 19 de febrero de 2002 en el que una bomba lapa que ETA adosó a los bajos de su Seat ibiza estalló y le provocó graves heridas. Sémper, con una fulgurante trayectoria en el PP, cuando una terrorista dudó cuando iba a pegarle un tiro en la nuca en la facultad. Se salvó al menos en otra ocasión. Durante un tiempo llegó a dormir con una pistola. Ambos conocían a quienes quisieron ser sus verdugos.

Ya fuera de la política, acaban de publicar Todos los futuros perdidos, el resultado de una conversación con la periodista Lourdes Pérez durante cuatro días en un caserío de_Mondragón en el que evalúan el triste pasado de violencia, su experiencia y el horizonte que se abre una década después del final de ETA. Sémper y Madina hablarán el lunes en Zaragoza en el Laboratorio Abierto del Gobierno de Aragón de la plaza del Pilar, a las 19.30. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN conversa con Borja Sémper (una afonía impide sumarse a Madina) en la víspera del 34 aniversario del atentado de la casa cuartel de Zaragoza, uno de los más sangrientos de ETA y que se menciona varias veces en el libro.

¿Preveían una acogida del libro tan positiva?

Nos está regalando momentos extraordinarios. Una de las cosas que pretendíamos era que quienes tuvieron la suerte de no vivir aquella etapa pudieran conocer las experiencias de quienes sí sufrieron a ETA. Ese objetivo se está cumpliendo y nos satisface que muchos institutos se interesen por el libro y quieran escucharnos. Esa aproximación más humana y menos política es parte del éxito del libro.

Habla de esa generación que no sabe quién era Miguel Ángel Blanco, que tanto marcó a una sociedad y a usted en particular...

Cuando Plaza&Janés nos propone el libro, no nos apetecía mucho porque suponía entrar en un territorio de nuestra vida ya superado que no queríamos remover. Pero no podemos quejarnos siempre de que hay una generación que no sabe lo que pasó y no hacer nada por corregirlo. Este libro es una forma de revolvernos contra el olvido. Porque el olvido es malo para las víctimas y nos priva de herramientas para combatir el totalitarismo. ETA fue un movimiento político totalitario que campó a sus anchas tantas décadas porque una gran parte de la población lo respaldó.

El título habla de futuros perdidos, pero en las páginas se vislumbran futuros ganados tras la desaparición de ETA.

Vivimos en una sociedad que se indigna ante multitud de injusticias que se dan en España y en todo el mundo. Y está muy bien. Pero qué pasa cuando ese listón de exigencia no mantiene el mismo nivel ante manifestaciones políticas de aquí que justifican a través de un argumento político el uso de la violencia. Para nosotros es fundamental que mantengamos ese nivel de exigencia. El Estado de Derecho ganó, ETA está derrotada y estaría bien que en España por fin supiéramos ganar y tuviéramos una relación más sana con el pasado. Tenemos siempre una relación controvertida con la memoria, no sabemos convivir con nuestra historia traumática. Sucede con la guerra civil, la dictadura o con el terrorismo. Solo si leemos con serenidad esas páginas podremos encarar mejor el futuro.

Ustedes eran adversarios políticos pero comparten una premisa fundamental. Ninguna idea justifica el asesinato. ¿Cómo fueron esos cuatro días en aquel caserío donde se gestó el libro?

Muy intensos porque la conversación buceaba en ángulos de nuestra vida que cuando se remueven generan incomodidad, pero también fueron muy edificantes. Independientemente de nuestra distinta trayectoria política, compartíamos una idea humanística que es prepolítica, la libertad del individuo. Todo deviene en accesorio cuando te enfrentas al totalitarismo. Ahí hay un punto de unión entre cualquier individuo, por encima de a quién vote o rece. Compartiendo eso, podemos discrepar de todo lo demás.

"Desde que el Constitucional dictaminó que Bildu es un partido legal me parece bien que haga política en el Congreso. Prefiero las palabras del Otegi de ahora que las del de hace diez años, aunque lo importante son los hechos"

¿Se imagina que en lugar de Madina esta conversación hubiera sido con alguien de Bildu?

Hubiera tenido otro tono y enfoque. Este libro no está escrito contra nadie ni es un ajuste de cuentas, pero es verdad que si el otro interlocutor hubiera sido de Bildu habría sido una conversación a la defensiva. No sé si un interlocutor de Bildu tendría la honestidad suficiente para reconocer que lo que hizo ETA no se puede edulcorar.

¿El resultado del libro sería muy distinto si se hace una segunda parte dentro de diez años?

Creo que se ha publicado en el momento oportuno. La sociedad vasca ha ganado espacios de libertad que no existían en 2011. Sigue teniendo problemas como cualquier sociedad compleja, no muy distintos a los de la aragonesa, pero con una diferencia fundamental. Durante cuarenta años el odio fue inoculado a una gran parte de la sociedad y diez años de libertad es poco para superarlo. Solo con la apología de la democracia se puede.

Su compromiso político era superior al miedo. ¿Qué es lo que hace eso posible?.

Hay muchos factores en la coctelera. Edu y yo vivimos en una sociedad en la que la violencia política formaba parte del paisaje. Ante eso se podía mirar hacia otro lado o tomar la decisión que tomamos: no queríamos ser invisibles ante la violencia y ser parte de esa sociedad vasca que asistía indiferente a la amenaza o el asesinato.

"En España tenemos siempre una relación controvertida con nuestra memoria»

Sacrificaron su juventud y ahora, en un escenario de paz, ni usted ni Madina están en política. Resulta paradójico.

Diversas circunstancias hicieron que abandonáramos la política y nos dediquemos a otras cosas que también nos llenan. Es el momento de otros. Pero me asomo a la actualidad y hay cosas que no me gustan.

ETA ya no existe, pero sigue viva en muchos discursos políticos. ¿Cómo ve la crispación actual, la falta de acuerdos?

Humildemente, apelaría a todos a que estuviéramos unidos con ETA derrotada como lo estuvimos cuando_mataba. Hemos sido mejores cuando el PSOE y el PP trabajaron unidos. Los grandes temas no deberían ser objeto de controversia, del mismo modo que debería ser más alto el nivel de exigencia a la hora de tener determinados socios que influyen en la gobernabilidad de España. Desde que el Constitucional dictaminó que Bildu es un partido legal me parece bien que haga política en el Congreso. Prefiero las palabras del Otegi de ahora que las del de hace diez años, aunque lo importante son los hechos. En realidad, es una derrota suya. Pero de ahí a que influyan en la gobernabilidad de mi país hay un trecho porque creo que no han hecho aún el recorrido necesario. Sé que es algo opinable.

¿Qué opina sobre las víctimas, las distintas formas que tienen de afrontar el dolor y la utilización que a veces se hace de ellas?

El papel de la víctima se manosea mucho. Las víctimas tienen absoluta legitimidad para pronunciarse y a los demás no nos queda otro papel que respetar su posición sea cual sea. ETA_les causó el daño a ellas para hacernos daño a todos. En el conjunto de las víctimas me siento reconocido como demócrata, aunque pueda discrepar de determinadas posiciones.

"Diez años de libertad es poco para superar cuarenta años de odio inoculado»

¿Cómo ve al País Vasco diez años después de ETA?

No es lo mismo las ciudades que el medio rural, pero el cambio ha sido muchísimo. Ahora bien, a la sociedad vasca le incomoda mucho ponerse delante del espejo y ver lo que refleja. Pasará tiempo hasta que la sociedad vasca haga ese ejercicio de autocrítica.

¿El libro tiene una lectura distinta si uno es vasco o no?

Seguro que se lee de una manera diferente porque lo que contamos interpela a mucha gente que en el País Vasco miraba para otro lado cuando sucedía. Eso genera incomodidad, pero quiero pensar que es una incomodidad sanadora.