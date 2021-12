Una larga fila de personas hasta la avenida Navarra y un sinfín de coches subidos sobre las aceras del centro de especialidades Inocencio Jiménez, en Zaragoza, han evidenciado este sábado que en Aragón todavía hay mucha gente que no se ha vacunado contra el covid o cuya pauta no está completa. La jornada de inmunización en la sede del 061 para los más rezagados ha resultado ser un éxito y se ha cumplido la expectativa del Departamento de Sanidad de administrar unas 1.500 dosis porque, finalmente, se han puesto 1.200. La acción volverá a repetirse el próximo 18 de diciembre.

Los sanitarios han reconocido a este diario estar "sorprendidos" por el aluvión de citas, que no han dejado de sucederse a lo largo de la mañana, aunque en mayor medida de las 12.00 horas en adelante. Entre los ciudadanos que esperaban en la fila (las citas se ofrecieron a través de la app de Salud Informa) se encontraban tanto jóvenes, como personas de mediana edad y mayores. Y entre los argumentos más comunes sobre por qué se vacunan ahora y no lo han hecho antes figura el requerimiento del pasaporte covid y, también, "el aumento de los contagios", según ha señalado Pilar, quien ha preferido no dar su apellido. Como ella, otros tantos. Quizás por no ser señalados por no haberse inmunizado hasta el momento. "Pero yo no soy negacionista, ¿eh? Lo que pasa que veo que todo se está poniendo de nuevo muy mal y ya es el momento", decía esta misma señora.

La puerta de acceso del 061 se ha ido abriendo cada ciertos minutos para dejar pasar progresivamente a su interior a quienes esperaban en la calle, en un lateral del Inocencio Jiménez donde el cierzo se ha dejado notar. Dentro, responsables y varios enfermeros y un médico se han encargado de la organización, la logística y cualquier problema que pudiera surgir. La llegada de personas ha sido constante en esta jornada de vacunación que se ha prolongado hasta bien entrado el mediodía.

Un joven, que ha acudido al 061 con su patinete eléctrico, ha alegado "falta de tiempo" por el trabajo para vacunarse antes, pero también ha apuntado al certificado covid. "No he podido entrar en según qué lugares porque no tengo el pasaporte y visto lo visto, creo que ya es necesario tenerlo para muchas cosas. No me he vacunado antes porque nunca tengo un horario fijo y porque pensaba que ya estábamos bien", ha señalado.

Esta gran respuesta a las primeras dosis se produce en el día en el que Aragón ha alcanzado su pico de contagios de la séptima ola, con más de 1.000 casos en las últimas 24 horas, y también en la jornada en la que el TSJA ha paralizado cautelarmente la ampliación del pasaporte covid.