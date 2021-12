El debate que viene y las mil aristas de la financiación autonómica

El último modelo se aprobó en 2009 y caducó en 2014. Desde entonces andan esperando, sobre todo, las ocho autonomías que han hecho frente común para recordar, e insistir, en que el coste real de los servicios, principalmente la sanidad o la educación, es mayor en los territorios más extensos, con pocos habitantes y población envejecida.

Así que la propuesta inicial de la ministra ha caído entre regular y mal.

presidente valenciano, Ximo Puig, que el proceso «no será fácil ni feliz», aunque de entrada admite que su comunidad sale «fortalecida» con el documento pero que para mantener el principio de suficiencia financiera, lo que implica más recursos y un reparto «objetivamente justo».

Nada optimista se ha mostrado, en cambio, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha insistido en que su región recibe un «trato muy injusto», mientras que la Generalitat de Cataluña recela del concepto «población ajustada». En Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está «satisfecho» de que «empiecen a pesar más la sanidad y la despoblación»; Adrián Barbón, presidente de Asturias, dice que debe estudiar el documento; el canario Víctor Torres ya ha pedido que se introduzcan aspectos como la pobreza y la renta familiar; en Baleares aplauden, sin más, el «primer paso» de la propuesta de Hacienda; Extremadura pide tiempo y equidad; La Rioja considera que el planteamiento inicial de Hacienda puede suponer alguna mejora; el cántabro Miguel Ángel Revilla ve «algún dato positivo» pero subraya la falta de dos factores «clave» como el envejecimiento y la orografía; en Galicia, Feijóo ve «grandes defectos» y lo califica como una «huida» o «patada hacia delante»; Castilla y León se muestra insatifecha; Murcia reclama que no aparezcan los fondos de nivelación para las comunidades infrafinanciadas... En fin, la mayoría va entre regular y peor.

¿Y Aragón? Mantiene una posición política muy clara que ahora debe sostener con el consiguiente basamento técnico. Los partidos políticos y los agentes sociales tienen el documento y una propuesta de diálogo para enero. «Estamos hablando de la población ajustada como mecanismo de cálculo para saber cómo es la financiación», dice Carlos Pérez Anadón, consejero de Hacienda. Pero esa es solo una de las patas del nuevo modelo. Falta, por ejemplo, saber si hay suficiencia en el sistema (no habrá una reforma si no entra más dinero al sistema). «No solo más dinero, sino cómo se desarrolla luego con los años», puntualiza Anadón, que advierte como otros que, de momento, hasta que no llegue el paquete completo, «pronunciarse como administración es una frivolidad».

Enfrente, Carmen Susín, portavoz de Hacienda del PP en las Cortes de Aragón, opina que, aunque sobre el papel se supone que Aragón mejora algo, «a falta de una lectura detallada no parece que esa propuesta sea suficiente para cubrir el déficit estructural que desde hace décadas sufrimos para prestar servicios de calidad en sanidad o educación. De momento, no podemos dar por bueno un modelo que sigue ponderando demasiado a la baja criterios como la despoblación, el envejecimiento o la dispersión territorial, que se aplica con el criterio de población ajustada. La base del nuevo modelo debería ser la de coste efectivo del servicio, y Lambán debería pelearlo y no conformarse con lo primero que le ofrece Sánchez».

En IU, Álvaro Sanz entiende que es «un buen documento para el debate», ya que afronta las cuestiones que demandaba Aragón. «Hay que analizarlo más despacio y ser prudentes», pide Sanz, que recuerda que la financiación de los servicios requiere de una tarta «más grande» para repartir, y eso se hace con una «reforma fiscal integral, que permita recaudar más de las rentas del capital y de los patrimonios más altos».

Desde Ciudadanos, José Luis Saz habla del informe como un embrión. «Contiene muchas propuestas contradictorias, por lo que después habrá que elegir unas u otras, lo cual llevará considerables diferencias para la financiación de Aragón. Si se hace un buen cálculo de población ajustada, pero luego los criterios son erróneos, estaremos ante otro sistema de financiación ineficiente».

Por último, Vox prefiere «diferir» su posicionamiento unos días a la espera de hacer un análisis «profundo» del documento. H