La Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre) ha señalado la falta de limpieza en los cauces como el principal problema que provoca las inundaciones de las riadas. "No es un tema de catedráticos, es un tema de física y es muy sencillo. Si el río no tiene el cauce limpio no va a ser capaz de llevar todo el agua y con menos caudal termina por provocar más daños con menos cantidad de agua", asegura el presidente de Asafre, Alfonso Barreras. Desde la asociación apuntan a la Ribera Baja como la zona que va a sufrir más daños por ser la zona con mayor sedimentación y suciedad en el cauce del Ebro.

"No hemos tenido sorpresas, pero nos mantenemos a la espera de ver que es lo que pasa y de ver si las pocas actuaciones que se han hecho en el cauce del río sirven para que no haya daños en los pueblos", añadía Barreras. El presidente recordaba que los pueblos de la Ribera Baja del Ebro son zonas con muy poco desnivel entre el cauce y el casco urbano lo cual supone un mayor peligro de inundaciones cuando llegan las riadas. Asafre asegura que se trata de una cuestión de prevención, "Qué es mejor mejor, ¿invertir en prevención o tener que pagar las indemnizaciones por los daños producidos?", comentaba el presidente. Además ha recordado que existen "sentencias condenatorias que obligan a las autoridades a mantener el cauce limpio y las motas y diques en buen estado". "Lo que necesitamos es un mantenimiento constantemente del cauce y no dragados puntuales que no solucionan nada a largo plazo", apunta Barreras. "Lo que no es normal es pasar por Remolinos y que esto sea un mar con una carretera en medio", ha protestado el presidente. Ha asegurado que durante la tarde, cuando se espera que la riada alcance su punto máximo en los pueblos de la Ribera Baja del Ebro, los miembros de Asafre estarán en Pina de Ebro "dando apoyo y ánimo a los afectados". Desde Asafre lamentan que esta situación de "abandono" termine por derivar en la desaparición de los pueblos ribereños. "¿Quién quiere vivir y trabajar en una localidad cercana al río y perderlo todo en la próxima riada? Si lo que quieren es que nos vayamos solo tiene que seguir con los que están haciendo", ha concluido Barreras.