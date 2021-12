El cuatripartito del Gobierno de Aragón no tendrá el próximo año un acuerdo tan claro, ni previsiblemente tan amplio, como el que cosechó con las primeras cuentas pospandemia en 2021, donde además de los cuatro socios, IU y Cs votaron a favor. En esta ocasión, no ha habido diálogo previo a la presentación de las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, lo que ha elevado el número de propuestas presentadas hasta las 930 en total, un 60% más que el pasado año. Además, hay un escaso margen hasta la aprobación de las cuentas, el próximo 30 de diciembre.

Los portavoces de IU y Ciudadanos reconocieron ayer que aún no han empezado a hablar con el Ejecutivo y avisaron de que si no hay acuerdos, el «no» a las cuentas no está descartado. Eso sí, por ahora, la disposición de ambas formaciones a la «búsqueda de consensos» es total, aunque el clima político en el Parlamento aragonés nada tiene que ver al del pasado ejercicio, después del dramático impacto de la pandemia que llevó a la mayoría de los partidos a dejar más de lado sus reivindicaciones partidistas en busca del acuerdo.

En el caso de Ciudadanos, presentaron un total de 210 enmiendas valoradas en 57 millones de euros. Son el triple que las de 2021, y plantean movilizar una cuantía cuatro veces mayor. Las cuentas, defendió el portavoz de Hacienda de la formación naranja, José Luis Saz, necesitan «una pasada liberal». Sus principales reclamaciones se centran en la rebaja del tramo autonómico del IRPF, la creación de un fondo para los jóvenes y el impulso a algunas infraestructuras educativas y sanitarias.

«Han cambiado las circunstancias. Dependerá de lo que suceda en esas enmiendas nuestro posicionamiento final», señaló Saz, que recordó que si no se las aceptan, «no pasa nada» por no aprobar las cuentas.

Bajada de impuestos y apoyo a los jóvenes

Los dos grandes pilares de sus enmiendas son la bajada de impuestos y un plan transversal de «fortalecimiento» para los jóvenes, que incluye partidas en el ámbito de la vivienda, la educación, la economía o la innovación. «Presentamos 32 enmiendas a todos los departamentos por 11 millones. El alto desempleo juvenil y la mala formación son dos problemas que conllevan que los jóvenes no se pueden independizar. Por eso pedimos actuar ahí», incidió.

En el ámbito fiscal, su propuesta pasa por rebajar el IRPF a las «clases medias». «Planteamos modificar la escala autonómica en dos puntos hasta bases liquidables de 50.000 euros. Ahí se encuentran matrimonios o parejas de dos sueldos de 25.000 euros; la mayoría de las declaraciones conjuntas de la clase media», puntualizó.

En infraestructuras, pusieron el acento en colegios como el de Utrillas, el Alto Aragón de Barbastro; el centro de salud de la misma ciudad, así como el del Perpetuo Socorro de Huesca.

Cumplir los acuerdos

Desde IU, su portavoz Álvaro Sanz reclamó un «fortalecimiento de los servicios públicos» y el cumplimiento de los acuerdos pendientes. «La abstención en la votación de la globalidad del presupuesto la hicimos con ánimo de llegar a acuerdos. Si el acuerdo no nos satisface, nuestra posición será más dura, pero también puede ser más favorable si hay consensos», explicó Sanz.

En total, IU presentó un total de 160 enmiendas, 122 referidas a la modificación de gasto por un montante de casi 40 millones, y 38 al articulado, que generarían según sus cálculos un impacto de 15 millones de euros en el presupuesto.

Las reclamaciones principales van dirigidas a «reforzar la condicionalidad de las ayudas públicas al mantenimiento del empleo a 12 meses después», el «cumplimiento de las sentencias por el abuso de temporalidad» en la Función Pública; o el refuerzo de las políticas de «prevención de la pobreza».

Desde el Departamento de Hacienda explicaron que se van a estudiar «todas las enmiendas» con la disposición de alcanzar acuerdos, aunque aún no hay fijada una fecha para reunirse con estos grupos que el año pasado mostraron su apoyo al cuatripartito.