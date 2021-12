Estas fechas navideñas siempre están marcadas en el calendario. sin embargo, cada año son algo diferentes porque dependiendo de en qué día de la semana caen los festivos algunos trabajadores tienen más o menos días de vacaciones. En esta ocasión, tanto el 25 de diciembre, Navidad, como el 1 de enero, Año Nuevo, caen en sábado.

Teniendo este factor en cuenta, ¿sábes qué días son festivos en Zaragoza ciduad estas navidades 2021? Este año la semana del 20 de diciembre, en la que el sorteo de la Lotería cae en miércoles 22, no tiene festivos entre semana, si no que Navidad será festivo ese sábado y por lo tanto los trabajadores cuyas jornadas sean de lunes a viernes no notarán la diferencia con respecto a otras semanas. Sin embargo, los que suelan trabajar los sábados sí podrán disfrutar de la nochebuena, porque el sábado 25 los establecimientos permanecerán cerrados.

Esto mismo es lo que sucederá la siguiente semana, última del mes de diciembre. Despediremos el año 2021 el viernes 31 y comenzaremos el 2022 en sábado, lo que significa que el día de Año Nuevo será fin de semana. En este sentido, ocurrirá lo mismo y el festivo caerá en sábado, lo que hará que no afecte en las jornadas laborales de muchos trabajadores, aunque hay otros que sí que se verán beneficiados con este día libre.

Una vez empezado el 2022 sí que habrá un festivo entre semana. El día 6, jueves, es festivo nacional por Reyes, por lo que los zaragozanos disfrutarán de un día libre para abrir los regalos con los más pequeños de la casa.

El calendario escolar

Por otra parte, también todos los años los niños tienen un periodo vacacional de unas tres semanas durante estas fechas. En esta ocasión, los más jóvenes tendrán 18 días de descanso lectivo. Las últimas clases para los escolares serán el miércoles 22, el día del sorteo de la Lotería.

Comenzarán las vacaciones el jueves 23 de diciembre de 2021 y estas se extenderán hasta el viernes 7 de enero de 2022, ambos incluidos. Eso sí, estos serían 16 días que se juntan con el fin de semana del 8 y 9 de enero de 2022, por lo que, en total, tendrán 18 días libres.