Después de su suspensión en 2020 a causa de la situación sanitaria, el concierto de Navidad de los Infanticos del Pilar volverá a celebrarse este viernes a las 12.00 horas junto al belén de la oficina central de Ibercaja situada en el número 2 de la plaza Basilio Paraíso.

El recital que ofrece la Escolanía de los Infanticos de Nuestra Señora del Pilar, tanto a los clientes del banco como a los curiosos que deciden acudir, es ya una tradición de la Navidad en Zaragoza y que se lleva celebrando durante más de 30 años, concretamente desde 1990. Una cita que este año no faltará a la tradición en la capital aragonesa tras el parón del año pasado.

Dirigidos por José María Berdejo, director de música de las catedrales de Zaragoza y compositor, los infantes del Pilar interpretarán un programa compuesto por villancicos y temas propios del repertorio clásico de la Navidad, entre los que se encuentran los cantos gregorianos Puer natus in Bhetleem, Resonet in Laudibus; Veni Redemptor Gentium, S. Ambrosio; Venid pastorcillos; Yo soy un pastorcito, de tradición popular; Canción de cuna, de F. Schubert; Din Dón, llegó la Navidad, al igual que Ay del chiquirritín y El Tamborilero; Noche de Paz; Adeste Fideles, y Oh Blanca Navidad