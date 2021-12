CEOE Aragón ha celebrado este viernes su última comisión de coyuntura económica del año, en la que ha reunido a empresas de todos los sectores y tamaños de la comunidad autónoma, y con la incertidumbre como protagonista destacada por todas ellas. En el encuentro se ha analizado la evolución económica de 2021, caracterizada por "una recuperación menos vigorosa" de lo previsto y que ha llevado a la patronal a rebajar al 4% su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) aragonés para este año, aunque podría ser algo más elevado si el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisa al alza los datos del segundo y tercer trimestre.

Desde la organización empresarial que lidera Ricardo Mur consideran que el presente ejercicio económico ha presentado un perfil de evolución similar a las oleadas epidémicas hasta el verano. A partir de entonces, apuntan, los principales condicionantes han sido elementos endógenos al ciclo económico, "cuya incidencia se ha acumulado y retroalimentado, afectando gravemente a las empresas en primer término y, en consecuencia, al conjunto de la economía y la sociedad".

Mercado laboral / En la segunda parte del año se han concatenado la fuerte subida de los precios de materias primas y energía, las dificultades logísticas y precios del transporte marítimo –que mueve en torno al 90% del comercio internacional– y la escasez de componentes electrónicos. A estos problemas se han sumado en España, según CEOE, unas «políticas económicas contrarias al crecimiento», como elevaciones de impuestos a lo largo del año y «decisiones negativas en el ámbito laboral». A ello se añade, señalan, la «prácticamente nula llegada hasta la fecha» de fondos europeos del Plan de Recuperación.

Mejora de la confianza, el turismo y el mercado laboral

Los indicadores que han mostrado datos positivos a lo largo del ejercicio son los de confianza, turismo y especialmente los de mercado laboral. No obstante, pese a que la afiliación ha superado aparentemente los niveles previos a la pandemia, esto no es así descontando los trabajadores en erte (afiliados, pero no trabajando). En concreto, Aragón cerró octubre (último mes con datos homogéneos de expedientes de empleo) con 4.173 cotizantes más que en el mismo mes de 2019 y con 4.545 trabajadores en erte en 1.587 empresas; lo que "muestra su concentración actual" en las pymes, con mayores dificultades de recuperación.

También las empresas con menor acceso a los mercados internacionales, bien por las características del propio sector de actividad o por no tener actividad exterior muestran en general peores datos y perspectivas. Ventas minoristas forma junto con producción industrial (en negativo desde abril) e inflación (5,5% en noviembre, con subyacente del 1,7%) el grupo de indicadores con peor comportamiento en España a lo largo de este año.

Previsiones para 2022

Las expectativas para 2022 son de mantenimiento de los niveles moderados de recuperación económica, si bien muy dependientes de las limitaciones de producción por escasez de componentes y materias primas, precios y dificultades logísticas, y la inflación, que es el principal factor de riesgo si las tensiones coyunturales se extienden de forma generalizada.

"Las empresas ya han sufrido una fuerte reducción de márgenes difícil de mantener y también acusan la inseguridad jurídica y económica ante cambios normativos y fiscales sucesivos", subrayan desde CEOE Aragón, que percibe un "panorama incierto" por cuestiones como la sostenibilidad de los Presupuestos Generales del Estado, con "ingresos públicos sobreestimados", la incertidumbre sobre la llegada de fondos europeos y la propia evolución de la pandemia.

Pese a la dificultad de hacer previsiones, las realizadas para España se sitúan en un promedio del 6% de crecimiento del PIB para 2022. Desde CEOE Aragón sitúan esta estimación para el próximo año en Aragón en el 5%, similar a la previsión de CEOE para el conjunto nacional, un nivel que podría modificarse tanto al alza como a la baja en función de la persistencia o más rápida resolución de los factores antes mencionados.