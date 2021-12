Las estrellas Michelin son todo un reconocimiento para un restaurante y aseguran la excelencia. La guía Michelin las asigna como premio a la buena mesa y es la mayor distinción a la que puede aspirar un chef. En Aragón, hay siete restaurantes que cuentan con una estrella este 2021 y que la mantienen para el 2022 que pronto comienza. Estos se encuentran repartidos por las tres prvincias de la comunidad.

Para ganarla, han sido el objeto de la antenta y curiosa mirada de los inspectores que viajan anónimamente para visitar los establecimientos más distinguidos. Esto se traduce también en un precio alto de los menús de estos comercios, ¿sabes cuánto cuesta comer en un restaurante aragonés con una estrella Michelin? Cabe destacar que están pendientes de modficar su precio para el próximo año, ya que han ascendido los costes de los establecimientos. Por el momento, esto es lo que cuesta comer en un estrella Michelín aragonés.

Callizo

El restaurante Callizo se asienta en Aínsa, uno de los pueblos más bonitos de España por su aspecto medieval. Este establecimiento está en la plaza mayor. Se encuentra en la comarca del Sobrarbe, en el corazón de los Pirineos y da protagonismo a los productos de la tierra.

El establecimiento ofrece dos menús degustación diferentes además de una propuesta más barata para los niños. Los adultos pueden elegir el Menú Tierras, que es el más corto de los dos y consta de un preludio y tres actos. El preludio y el primer acto son fijos y posteriormente se podrá elegir entre uno de los segundos platos y al final n postre. Además hay alguna opción con suplemento. Este cuesta 70 euros.

La otra opción es el Menú Piedras, el menú gastronómico tradicional del Callizo que el establecimiento describe como "un viaje completo por nuestra comarca y el mundo entero con una secuencia de más de 15 platos". Se trata pues, de un menú de degustación de principio a fin. Este tiene un precio de 90 euros.

El menú infantil está pensado para niños de hasta 12 años e incluye entrantes varios, un primer plato, un segundo y un postre a elegir por 30 euros. Todos los menús incluyen el agua y el pan de la comida.

Lillas Pastia

También en la provincia de Huesca se sitúa el restaurante Lillas Pastia, en la capital de esta provincia aragonesa con dirección Plaza de Navarra 4. También cuenta con dos menús, uno más asequible para el bolsillo que el otro, y ambos son de degustación. El primero de ellos es el degustación de trufa.

Este consta de un aperitivo tras el que llega el capuchino de trufa y cebolla, el canelón de barandada y miel, el cardo en salsa de almendras y anguila en hoja de borraja y el salsifis con mollejas de cordero rustidas. Posteriormente se ofrece patata trufada con huevo poché y con aceite de albahaca, judías con caldo de perdiz, foie y anguila y arroz de trufa tuber melanosporum. Para terminar, el menú cuenta con ventresca de atún balfegó y ponzu, pularda a la royal con jugo de ciruelas, mandarina, yogurt y pistacho; y por último empanadico de calabaza y helado de su pulpa y garrapiñado. Tiene un precio total de 85 euros y con este se ofrece un maridaje de vinos por 40 euros más.

La otra opción es el Menú Carmen, que está inspirado en la ópera con este mismo nombre, ya que uno de los personajes de la obra da nombre a este establecimiento. Este cuenta con un aperitivo, crema de cebolla, canelón de miel y trufa con barandada, cardo en salsa de almendras y anguila y arroz de trufa tuber melanosporum. Como platos principales contiene merluza con jugo de guindillas y alcaparras y royal de conejo de campo, foie y colmenillas. El postre es mandarina, yogurt y pistacho. Este menú cuesta 60 euros y se ofrece un maridaje de vinos por otros 20.

Además, también cuenta con una carta de temporada que consta de seis primeros, tres segundos y cinco postres. Los platos de esta oscilan entre los 22 y los 30 euros.

Tatau

El tercer restaurante aragonés que cuenta con una estrella Michelin es el Tatau, que también se encuentra en la provincia Huesca. Está en la calle Azara de la capital oscense.

Es un restaurante que cuenta con una cocina abierta rodeada por una barra. El restaurante advierte de que no es obligatorio hacer un menú cerrado, que disponen de una carta con opciones para tomar de forma individual o bien para compartir. Sin embargo, sí que tienen un menú de temporada que tendrán a su disposición en el momento de su visita. No tienen menú infantil, si no que para los niños recomiendan algunos de los platos de la carta. Este restaurante no ofrece el precio ni lo que contiene el menú porque varía dependiendo de la temporada.

Espacio N

También en Huesca, en Esquedas se asienta el restaurante Espacio N. Este cuenta con un único menú degustación que cuenta con comida a la brasa.

Para empezar a comer, el Espacio N ofrece la brasa, nabos de mainar-bogavante, gallina asada de casbas y anguila, torteta. Después se ofrece el esturión del Grado, recao de Binéfar, binomio boorraja ostra, caviar verde y lácteo de longaniza, un potaje llamado jota, trucha a la aragonesa y trilogia del ternasco. Todos ellos son platos cuyo nombre tiene tintes aragoneses y tras los que llega de la mar el carabinero y del sotón el cordero al estilo de la venta con patatas a lo pobre royal, lechecillas y salsa bourbón ahumada.

Para acabar el restaurante ofrece hinojo-lima-apio, pella-café-trufa, empanadico de Ayerbe y lamines. Este menú cuesta 85 euros y desde Espacio N ofrecen también maridaje corto con cuatro vinos por 30 euros más o maridaje largo con siete vinos por 40 euros además de los 85 del menú.

La Prensa

Este es el primer restaurante zaragozano que la guia Michelin muetsra. La Prensa tiene dirección calle José Nebra 3 y ofrece cocina creativa. "La chef, Marisa Barberán, elabora una cocina actual, en la que sabe aplicar fuertes dosis de imaginación y un gusto exquisito", explica el establecimiento y añade que "día a día, logra la perfecta combinación entre sabores, aromas, colores y texturas utilizando las mejores viandas".

"En un momento en que la alta cocina vive una frenética evolución, Marisa sabe posicionarse en la vanguardia de la tendencia" aseguran y apostillan que "el amor al trabajo bien hecho es el precepto insignia de Marisa, lo que bien se aprecia en sus platos".

Este establecimiento ofrce dos menús. Uno de ellos es un menú degustación que consta de tapas, seis pases y dos postres por 70 euros. El otro, algo más caro, es el menú gastronómico, que ofrece también tapas, ocho pases y tres postres por 95 euros.

Cancook

También en Zaragoza se encuentra Cancook, en la calle Juan II de Aragón 5, en el entorno de La Romareda. Su propuesta gastronómica gira en torno al menú degustación, con una cocina vanguardista con sabor tradicional.

Su Menú Esencia consta de diez pases y es su opción más corta. Ellos la describen como una primera toma de contacto con su restaurante. Este menú cuesta 65 euros. Se añaden otros 40 euros si se realiza la armonía de vinos.

Su Menú Festival es el más completo, con 18 pases. Es una "experiencia más completa", según la describen desde el propio restaurante, y cuesta 110 euros. Además, la armonía de vinos se realiza por 80 euros más. Este menú, al ser largo, a la hora de las comidas solo está disponible hasta las 14.30 horas y para las cenas hasta las 22.00 horas debido a su larga duración.

Por último también ofrecen el Gran Menú, un paso intermedio entre el Esencia y el Festival que consta de catorce pases y cuesta 85 euros. La armonía de vinos puede realizarse por 60 euros más. Este restaurante también ofrece la opción para llevar.

Hospedería El Batán

Este es el único restaurante con estrella Michelin de la provincia de Teruel. Se encuentra en Tramacastilla, en la carretera A 1512 y ofrece cocina moderna y creativa. Además de restaurante, también cuenta con alojamiento.

Este establecimiento ofrece un único menú que consta de 16 platos divididos en nueve secciones que son: repostería salada, frutas y mar; huerto y corral; bosque y montaña; mar, campo, de la leche, Calanda; y chocolate y avellanas. Este cuesta 74 euros.

También hay disponibilidad de carta con un rango de precios de entre 7 y 45 euros.