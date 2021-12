Un 20% de lo previsto, esa es la cantidad de reservas de comidas y cenas navideñas que el complejo Torreluna dará durante este fin de semana. El miedo a los efectos de la séptima ola, unido a las recomendaciones que se dan desde las propias empresas, ha sido el detonante del aluvión de cancelaciones que el sector de la hostelería ha vivido durante esta última semana.

«Cuando pasas de dar 1.500 comidas y cenas a 150 durante dos fines de semana seguidos la situación se complica», apunta Pedro Bellido, gerente del restaurante Torreluna.

Las mayoría de las grandes empresas han recomendado a sus empleados suspender los tradicionales eventos navideños por miedo a crear brotes y muchos deciden echarse a atrás por miedo a tener que pasar aislados los días de Nochebuena y Navidad.

«Todo lo que son cenas y comidas de empresa más grandes de 30, 40 y hasta 50 comensales se han cancelado por recomendaciones de las propias entidades. Lo que son celebraciones familiares o grupos de amigos no hemos registrado cancelaciones y es con eso con lo que seguimos trabajando», comenta Maite Barra, vicepresidenta de Horeca.

El malestar en el sector se fundamenta también por la falta de previsión a la hora de realizar las cancelaciones. «Se están haciendo con menos de 48 horas, nos supone un gran problema porque hay que congelar el género y prácticamente no tenemos tiempo de reacción», asegura Bellido. «Hay grupos que han llamado al restaurante por la mañana para avisar de que no vendrían a cenar esa misma noche», comenta Barra.

En el caso del Grupo Tándem, dueños de cuatro restaurantes en el centro de Zaragoza, apuntan a que, aunque ellos también han tenido cancelaciones en cuanto a cenas de empresa, mantienen la esperanza para las fechas navideñas para las que dicen tener todavía «todos los comedores completos».

En cuanto a la implantación del pasaporte covid como medida, Bellido apunta a que es un dispositivo que les permitiría «mantenerse abiertos y atendiendo a la gente» y aboga por su aplicación total. Desde Horeca, Maite Barra apunta a que desde este mismo viernes se comenzará a pedir el pasaporte a aquellos grupos que superen los diez comensales. Además, la asociación afirma estar «a la espera de nuevas restricciones».

Dudas entre los hosteleros

Algunos establecimientos manifiestan no saber cuál es la legislación vigente en cada momento. «El viernes era una cosa, nos preparamos, el sábado se cancela, hoy vuelven a rectificar. Hay mucha gente que no está informándose constantemente y que ya no sabe qué tiene que pedir o qué tiene que hacer», apunta el dueño de uno de los establecimientos del Tubo zaragozano que prefiere mantenerse en el anonimato. Además, el hostelero manifiesta un gran malestar porque las restricciones se están aplicando «justo en las dos semanas con mayor facturación de todo el año». «Para la mayoría de nosotros el pasaporte covid es el paso previo a la llegada de más restricciones», añade.

Desde la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza apuntan a que las cancelaciones se han dado sobre todo en las cenas de empresa. Además afirman mantenerse a la espera para ver como funciona «la exigencia de pasaporte covid para celebraciones de más de diez personas en los próximos días».