Los cambios en la forma de comunicarnos y de transmitir la información han llegado también hasta la Navidad. Lejos quedan ya los días de mandar por correo postal los buenos deseos para el año nuevo a los seres queridos. Cada vez son menos, pero todavía existen los nostálgicos y los tradicionales que ven las postales como la mejor forma de felicitar a sus allegados en fechas tan señaladas como las que se acercan.

Las papelerías y quioscos del centro de Zaragoza todavía ofrecen a sus clientes la oportunidad de adquirir este tipo de artículos. «Hace un momento acabo de venderle cuatro a un señora», comentaba Ramón, dueño de Prensa y más, una papelería situada en la calle Hernán Cortés. «Ya no es como cuando yo era pequeño que les mandabas a tus primos, a los abuelos, a los amigos del cole... pero aún hay gente a la que le gustan», añade. «Cuando abrimos en 1997, nos llegaban cajas enormes de postales y felicitaciones navideñas. Pasado Reyes recogíamos las que habían sobrado y, a finales de enero, ya volvían a estar aquí los comerciales para ver cuántas tarjetas queríamos encargar y poder empezar cuanto antes a hacer las previsiones e imprimirlas para la Navidad siguiente», recuerda Ramón.

Una causa solidaria / Para los nostálgicos que todavía usan este sistema en la Papelería SB, en pleno paseo Independencia tienen para elegir, «tenemos de todos los tipos, más tradicionales, las que son religiosas y las que no... Todo el mundo puede encontrar una a su gusto», comenta Marta, dependienta en la papelería.

En la mayoría de ocasiones, quien se decanta por enviar un christmas en lugar de utilizar un simple mensaje en el móvil se debe a una cuestión benéfica. «Las únicas felicitaciones que tengo son solidarias, no las traemos porque sean un producto rentable sino porque me llaman desde Unicef y yo decido colaborar. Lo mismo pasa con la gente que las compra, realmente no las necesitan, es una cuestión más de solidaridad y colaboración con la entidad que de realmente quiera enviarlas», apunta Pilar, dueña de la papelería Carlin en la calle de Carmen.

En este 2021, el albergue de Zaragoza, en colaboración con el ayuntamiento, también ha encontrado en las postales una actividad solidaria de reinserción social. Cinco mujeres usuarias del albergue se han encargado de elaborar a mano 600 tarjetas con las que el Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza va a felicitar la Navidad a diversas entidades colaboradoras. Las postales han sido elaboradas artesanalmente con diversos materiales y están rotuladas en su portada con la inscripción De corazón.

Estas tarjetas son el resultado de uno de los talleres incluidos en el Plan de Primera Oportunidad, con el apoyo del Servicio de Mujer e Igualdad, con el que el consistorio busca promover la capacitación personal y laboral de las personas sin hogar, como parte de sus itinerarios de inserción. Las cinco mujeres sin hogar han participado en este taller ocupacional desde el mes de octubre, en un local de Zaragoza Vivienda. Cada martes y jueves, han compartido un espacio de aprendizaje, socialización y trabajo en equipo, y han tenido ocasión de intercambiar experiencias y conocimientos.