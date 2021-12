Falta menos de una semana para la cena de Nochebuena y por segundo año consecutivo, el coronavirus va a estar más presente que nunca en los hogares aragoneses. Hace solo unas semanas, la comunidad había entrado en eso que se ha venido a llamar nueva normalidad, pero la pandemia, que nunca se fue, ha querido ser protagonista de nuevo. Aragón lleva varios días instalada en la cima de una montaña de nuevos positivos que no deja de crecer. En los últimos cuatro días se han sumado más de mil casos diarios. Todo hace indicar que los contagios van camino de alcanzar cifras récord, aunque la afección hospitalaria es menor que en las anteriores olas gracias a que la vacunación ha hecho su trabajo, pero la ciudadanía parece vivir un día de la marmota, en este caso, un año de la marmota. Hace un año, los positivos diarios rondaban los 200. En la misma semana de 2020 se habían notificado 1.300 casos, esta, 6.300._Es decir, casi cinco veces más ahora, según datos de los boletines epidemiológicos respectivos.

La situación, por la inmunización masiva, no es comparable a la del año pasado. Entonces, la comunidad vivía un confinamiento perimetral tanto autonómico como provincial, que se alargó hasta el 12 de enero, aunque con excepciones. Del 23 al 26 de diciembre y del 30 al 2 de enero se pudo visitar a los familiares, cruzar los límites de las provincias y de la comunidad autónoma solo para celebrar estas entrañables fechas con los más allegados, siempre con una declaración responsable en la mano.

Entonces, las cenas familiares estaban limitadas a diez personas durante las fechas clave; y a seis el resto, nada que ver con esta Navidad, donde las interacciones sociales están provocando una nueva onda epidémica, la séptima.

Este 2021, al menos de momento, y tras haber conseguido el aval de la justicia de obligatoriedad de presentar el pasaporte covid en residencias, hospitales, comidas de más de diez personas en restaurantes y en establecimientos de juego con capacidad para mil personas (aunque negado en gimnasios, bares, cines y otros lugares cerrados donde se coma o beba, tal y como quería el Gobierno autonómico) no parece que vaya a haber restricciones, pero desde el Pignatelli no se descarta nada. El Ejecutivo cuatripartito ha amagado en la última semana con aplicar limitaciones de horarios y movilidad –como el año pasado– si no lograba tener el plácet de alto tribunal aragonés, que al final ha dado su beneplácito a medias. La evolución de la situación hospitalaria será la que determinará en última instancia la puesta en vigor de nuevas medidas para frenar los contagios.

Cifras por años

Pero nada es igual. En la misma semana del año pasado se notificaron 1.313 contagios, según el boletín publicado el 17 de diciembre de 2020. En el que se hizo público el 16 de este 2021, casi se han quintuplicado, con 6.294 en la última semana. Por estas fechas, el Gobierno de Aragón estaba planificando el comienzo de la vacunación, que se inició el 27 de diciembre, una estrategia que se ha revelado como una de las más eficaces para evitar la hospitalización, el ingreso en uci y la mortalidad. La presión hospitalaria es uno de los índices que más se valoran, si no el que más, a la hora de aplicar restricciones.

El pasado viernes estaban ingresadas en los hospitales aragoneses 293 personas, casi cien más que en las mismas fechas de hace un año (386); y en cuidados intensivos hay 38, casi un 30% menos respecto a los 53 de 2020. El número de fallecidos (siendo alto el de esta semana) nada tiene que ver: 38 en estos últimos siete días frente a los 94 del año pasado.

En cualquier casos, el epidemiólogo Nacho de Blas considera que las comparaciones con el periodo previo a la Navidad de 2020 pueden resultar confusas porque «las situaciones son muy distintas». «El año pasado por estas fechas estábamos saliendo de una onda de contagios muy fuerte, que vino tras los Pilares, y ahora estamos en plena escalada, sin restricciones y con ómicron pisándonos los talones», explica. La parte positiva, añade, es que la ocupación hospitalaria «está subiendo lentamente», lo que evita que se desborde el sistema sanitario.

A su juicio, la aplicación de nuevas restricciones dependerá de la «curva de los hospitales», no de la de contagios. La primera sube «muy despacio, pero desde hace más de un mes», lo que hace sembrar las dudas de si se puede desembocar en un escenario comprometido ante las dudas sobre el escape inmunitario que puede darse con la nueva variante.

«Ahora estamos en una situación alta transmisibilidad. Las reuniones masivas son un riesgo muy alto y el certificado covid no garantiza que no haya contagio. Hay que recuperar la conciencia de que hay riesgo», concluye el experto.

Parte diario de contagios

Salud Pública ha notificado 1.209 contagios por covid-19 en Aragón correspondientes al viernes, 96 menos que la jornada anterior, de los que el 61,21% eran asintomátcios. Según los datos definitivos publicados este sábado en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, 912 contagios se han notificado en la provincia de Zaragoza, 195 en la de Huesca y 94 en la de Teruel, y en ocho no está identificada la provincia. Se trata del cuarto día consecutivo que se salta la barrera de los mil contagios en una sola jornada, una situación que no se repetía desde octubre del año pasado y antes, desde julio del 2020. El jueves se contabilizaron 1.297 casos, la segunda cifra más alta de toda la pandemia, solo por detrás del 23 de octubre del año pasado cuando hubo 1.345.

Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón ascienden a 184.861 y a 164.879 las que se han recuperado, de las que 527 recibieron el alta ayer.

El número de personas fallecidas por covid-19 en Aragón se eleva a 3.983, una de ellas fallecida en las últimas 24 horas en Zaragoza.

Zonas de salud

Por zonas de salud, Valdespartera Montecanal encabeza el mayor número de contagios con un total de 44, seguida por Univérsitas con 40, Avenida Cataluña con 38, Huesca Pirineos con 37 y Alcañiz y Parque Goya con 31 cada una.

Por sectores sanitarios, 876 casos se han notificado en los tres de Zaragoza, 119 en Huesca, 75 en Barbastro, 61 en Alcañiz, 44 en Teruel y 16 en Calatayud, mientras que en 18 no se ha podido determinar la procedencia.

Por tramos de edad, se han notificado 4 casos en menores de un año, y 162 en personas de 1 a 14 años; 134 en las de 15 a 24 años; 220 en los de 25 a 34 años; 246 en los de 35 a 44 años; 199 en los que van de 45 a 54 años; 137 en el tramo de 55 a 64 años; 68 en los de 65 a 74 y 36 en mayores de 75 años y en dos no ha podido identificarse edad o sexo.

Los hospitales públicos que más enfermos de covid acogen son el Miguel Servet (81 con 8 en UCI), San Jorge de Huesca (48 con 9 en la UCI), el Clínico Universitario (52 con 10 en UCI), el Royo Villanova (28 con 3 en UCI), el de Alcañiz con 21, el de Barbastro (17), Nuestra Señora de Gracia (16 con 3 en la UCI), el Obispo Polanco de Teruel (14 con 1 en la UCI) y el de la Defensa (7 y 3 en UCI).

En los hospitales privados había ingresados 7 pacientes con covid, uno de ellos en la UCI del Hospital MAZ. Aragón tiene disponibles 67 camas de UCI con respirador, 7 sin respirador y 1.223 de hospitalización convencional.

La incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes en Aragón asciende a 469,8 casos a siete días y a 786,7 a catorce, mientras que Jaca suma 1.576,7 y 2.764,9 a una y dos semanas, respectivamente, seguida por Huesca y Alcañiz a siete días con 999 y 987,1 respectivamente, y Alcañiz y Huesca a catorce días con 1.936,8 y 1.860,8 respectivamente