El nuevo Partido Popular se mueve al ritmo del pop de Imagine Dragons y su hit Believer. No hay mayor símbolo de la renovación que quiere escenificar la organización que la total ausencia del himno popular que marcó una época, la de la corrupción a escala estatal, y su sustitución por una de las canciones más escuchadas de los últimos tiempos. Del Creemos en Aragón, el lema del XIV congreso del PP regional, al Believer (creyente, en inglés), se cierra el círculo del cambio de compás que quiere imprimir una nueva organización que mira a sus raíces pasando casi de largo por sus últimos dirigentes.

El PP de Azcón no será en lo orgánico el PP de Beamonte. Quien ha sido el presidente del partido en los últimos casi cinco años, los de la moción de censura a Rajoy y el tránsito por dos legislaturas de oposición en las Cortes de Aragón, dio un discurso que no escucharon íntegramente ni su sucesor, Jorge Azcón, ni el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ni el presidente, Pablo Casado. El último, porque no había llegado al cónclave. El primero, porque salió a buscar a García Egea, que llegó al Palacio de Congresos a mitad del discurso del presidente saliente, que sí los tuvo en cuenta en su alocución y hasta se dirigió expresamente a cada uno de ellos.

«Querido Jorge, me tienes a tu disposición en este trabajo colectivo. Deseo que consigamos las mejores cotas de confianza y de gobiernos, y trabajaré allí donde se me pida y me dejaré la vida para que Pablo Casado sea el próximo presidente de España», proclamó.

Tampoco tendrá hueco en la nueva dirección la exsecretaria general, Mar Vaquero, que detalló en el informe de gestión sus casi cinco años recorriendo el territorio, trabajando de la mano de alcaldes y concejales, con unos «150.000 kilómetros» a sus espaldas. Y destacó el trabajo del grupo parlamentario popular, desde donde el partido «ha denunciado cada ataque a la libertad», señaló, y ha esperado «con frustración» a que Lambán atendiera sus propuestas durante toda la pandemia.

El nuevo PP vibró durante unas cinco horas en el auditorio del Palacio de Congresos de la Expo con el Believer de Imagine Dragons y el Counting Stars, de One Republic. Banda sonora milenial para un partido que mira con «orgullo» a sus Nuevas Generaciones, cantera que copa los máximos puestos de responsabilidad de la formación en la actualidad y que ayer vendía lotería en los accesos al recinto. El partido se hace «desde abajo», recordaban sus dirigentes.

Fue un congreso reducido a su mínima expresión por el covid, que congregó a los rostros más conocidos --y oficialistas-- de Génova, con la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, y el presidente murciano, Fernando López Miras, el único presidente autonómico que asistió al cónclave. No hubo tiempo apenas para una pausa café, ni para los compartir un aperitivo fraterno. El único avituallamiento, la máquina de café, se quedó fuera de servicio a media mañana. Pero no faltaron los selfies en una fría mañana de domingo de disfrute para los más believers.