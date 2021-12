Menos de 24 horas después de que el presidente del PP, Pablo Casado, señalara a Jorge Azcón como el «próximo presidente de Aragón», el también alcalde de Zaragoza negó la mayor y matizó las palabras de su líder. Lo hizo en la primera entrevista concedida tras el XIV congreso del PP de Aragón, celebrado este domingo, en el que fue proclamado nuevo líder de los populares aragoneses con casi el 98% de los votos. Azcón aseguró en una entrevista en 'Despierta Aragón' de Aragón Radio que la decisión sobre su futuro político «todavía no está tomada», tal y como había venido repitiendo desde que anunció que se presentaría a este nuevo cargo orgánico. Sin embargo, el presidente del partido explotó esa incertidumbre en varias ocasiones en su discurso, algo que Azcón insistió en matizar.

«Yo creo que a unos cuantos les han podido las ganas. Lo que dice Pablo Casado es que vamos a darle la vuelta a esta comunidad autónoma, que esta comunidad va a ser gobernada por el PP conmigo de presidente del Partido Popular de Aragón», consideró Azcón ante la pregunta de si se confirmaba como candidato. Las palabras textuales de Pablo Casado sobre el escenario fueron que «Jorge Azcón será el próximo presidente de Aragón» y que «llegó la hora de cambiar el Gobierno de Aragón con un pedazo de presidente como Jorge Azcón». Era el secreto mejor guardado hasta entonces, ya que el primer edil zaragozano ha mantenido la incógnita, a pesar de que la tradición en el partido en Aragón es que el presidente sea el candidato a la DGA.

«El día que tengamos que tomar la decisión de quién encabeza esa lista, la tomaremos con absoluta normalidad. Pero esa decisión no está tomada. Lo que dice ayer [por el domingo] Pablo Casado es que es verdad que en Aragón se produzca un cambio, creemos que hay un modelo que está agotado, y que queremos que ese cambio pase por el liderazgo del PP. Creo que eso se va a producir siendo yo presidente del PP de Aragón», defendió Azcón ayer, que reconoció sin embargo que sabía que las palabras de Casado generarían controversia. «Lo hablamos en tono de broma. Y Pablo me dijo que quería decir que yo era el presidente del PP de Aragón. Y ya le dije que esto nos va a costar tener que explicarlo en los próximos días», explicó.

El caso del socialista Juan Espadas

Como ha venido diciendo desde que dio el paso a presentar su candidatura, Azcón remarcó que «es una decisión que no está tomada, fundamentalmente, porque estoy encantado siendo el alcalde de Zaragoza». Y aunque asumió que «en muchas ocasiones es normal que el presidente del partido en la comunidad, sea candidato a la presidencia de la comunidad», «también hay casos que no», como ha pasado «hasta hace muy pocos días» con el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, que anunció la pasada semana que después de Reyes renunciará la Alcaldía para presentarse a la Junta de Andalucía.

Azcón aseguró que tomará la decisión junto al partido. «Es evidente que siendo el presidente del partido mi voz será una voz muy escuchada, pero hablaré con el presidente nacional para que quien sea candidato en mayo de 2023 sea el candidato que más posibilidades tenga de darle la vuelta a esta comunidad autónoma», defendió. La decisión se tomará, aseveró, «unos meses antes» de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas, lo que podría ser en el otoño que viene.

Por otro lado, defendió que Pablo Casado no habló de trasvase en su intervención. «Me llama la atención que eso es la nota de prensa que sacó el PSOE al final del congreso», reprochó. «Pablo Casado lo que dijo exactamente es que es necesario un Pacto Nacional del Agua. Y dijo: no es necesario reeditar los debates de hace 20 años», pero no hizo mención a las palabras del presidente nacional sobre las «cuencas cedentes y las cuencas que lo necesitan». Azcón reprochó que «fue el PSOE el último que propuso un trasvase del Ebro en 2008».