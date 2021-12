Esta noche, a partir de las 22:10 horas, TVE estrena la novena edición de ‘Masterchef Junior’. En este programa habrá un aragonés. En concreto será Marcos Casorrán quien se coloque a los fogones y represente a la comunidad en este concurso televisivo.

El pequeño chef de 10 años, además de cocinar juega a fútbol sala en el Colo Colo Zaragoza, en la categoría de Alevín, acorde a su edad. Esta noche comienza su reto en el concurso de cocina más conocido de España. En este, el jurado somete a los aspirantes a un examen de anatomía nada más entrar en las cocinas. En concreto, el reto consiste en hacer un increíble sándwich nutritivo con el mayor número de pisos posible al que deben incluir, al menos, dos alimentos beneficiosos para el órgano adivinado.

Desde el club de fútbol sala zaragozano ya han mostrado su apoyo al pequeño jugador a través de las redes sociales.

Marcos tiene 10 años y le gusta la cocina "desde la cuarentena". "Me empezó a enganchar porque la gente empezó a decir que le gustaba mucho y yo probé y me encantó", cuenta el joven en su video de presentación para el programa y añade que su producto favorito son "tanto para comer como para concinarlo las carrilleras". "Lo que menos me gusta es la cebolla porque me lloran los ojos", cuenta.

Además, también asegura que le gustan "los videojuegos y la música, pero el reggaeton, la de ahora". "Un artista que me guste puede ser Camilo y un juego el Minecraft". "Me encantaría conocer a Rafa Nadal o a Marc Marquez, siempre los veo en la tele y no tienen muchas rabietas, si pierden lo aceptan", expresa.

También contó que le gustan "las redes sociales, sobre todo TikTok, porque es más fácil ir pasando videos".