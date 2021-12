Pocos fueron los que no tuvieron que enfrentarse ayer a las largas filas para comprar los últimos décimos de lotería de Navidad. A menos de 48 horas antes de que los bombos comiencen a girar, todavía eran muchos los zaragozanos que apuraban para encontrar los últimos décimos de lotería con los que completar la apuesta para el día 22.

Las gélidas temperaturas que se vivieron durante la jornada no impidieron que la gente esperara pacientemente frente las administraciones. Las filas en la calle se vivieron en prácticamente en todos los barrios, aunque de nuevo fueron las del centro, la número 1 en el Coso, la número 5 en la calle Don Jaime I y la número 2 en la calle Alfonso, las que más visitantes recibieron. Muchas administraciones eligieron abrir de forma ininterrumpida para atender a aquellos que decidían esperar hasta el último momento.

Cristina fue ayer una de las clientas que apuro y acudió a la administración número 1, Doña Isabel, para comprar «los últimos décimos». «Es un número que se juega en el colegio de mis hijos y siempre te entra la paranoia de ¿y si toca y es el único que no tengo? Me lo pasaron por whatsapp y he venido a buscarlo», comentaba mientras espera su turno. Este es uno de los decimos que Cristina jugará mañana en el sorteo, en su caso apuntaba a que no ha comprado muchos décimos pero que su padre y su pareja, «los que me darán suerte», han gastado algo más. «En casa entre todos yo creo que llegaremos a los 1.500 euros» afirmaba.

Otros clientes que visitaban ayer las administraciones de lotería lo hacían a causa de despistes puntuales. «Lo hemos ido dejando y nos faltaba algún número de los que jugamos cada año así que no podíamos retrasarlo más y hemos pasado esta tarde para tenerlo ya todo», contaban María y Ramón mientras guardaban los décimos en la cartera.

Los días previos a la lotería son también días para fantasear, la ilusión de ser en esta ocasión el agraciado con El Gordo inunda en ambiente y, como cualquiera, los aragoneses se permiten soñar. «Si el miércoles nos tocara un primer premio yo creo que algún capricho me daría, pero tendría que pensarme que comprar», comentaba Cristina, «si me tocara un premio más pequeño tampoco lo notaríamos tanto pero nos iría bien para gastar en el día a día», añadía entre risas.

En el caso de Ramón y María, si fueran los agraciados con el primer premio de la lotería de Navidad lo tienen claro. «Pagaríamos el chalet que nos vamos a comprar en la playa», comentaban casi al unísono. En el caso de recibir una cantidad menor la respuesta no estaba tan clara pero las primeras ideas incluían «una buena cena y compartirlo con la familia».

Desde Loterías y Apuestas del Estado apuntan que, aunque los datos oficiales de ventas no se publicarán hasta una vez haya finalizado el sorteo, las estimaciones son muy buenas. Se espera superar los datos de 2020 pero todavía no está muy claro si podrán superarse las ventas de 2019. «Son días en los que se vende mucho pero también son los días en los que las asociaciones devuelven la lotería que no han vendido», añaden. Aun así, los loteros se muestran contentos con los datos de ventas e incluso en los últimos días ha habido administraciones que han asegurado haber agotado todos los décimos disponibles para el sorteo, una circunstancia que no ocurría desde hace al menos 10 años según la Plataforma Independiente de Administradores de Lotería

Disponible hasta hoy

La lotería de Navidad estará disponible para su venta en ventanilla durante toda la jornada de hoy hasta la hora de cierre de las administraciones. Para aquellos últimos rezagados que quieran apurar hasta el último momento la venta online se alarga un poco más. Será a las 23.45 horas cuando termine la venta de los décimos para el Sorteo Extraordinario de Navidad que arrancará a las 9.00 horas de este miércoles en el Teatro Real de Madrid y como marca la tradición con los niños de San Ildefonso como los encargados de repartir la alegría a los premiados.

Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá 2.408 millones de euros en premios (el 70% de la emisión) entre el Premio Gordo, el segundo premio, el tercero, los cuartos, quintos, pedreas y reintegros.

De nuevo y como cada año los aragoneses sueñan con que les toque El Gordo de Navidad, que reparte en esta edición cuatro millones de euros por serie, es decir, 400.000 euros por cada décimo adquirido.