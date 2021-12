Los ciudadanos tenemos una “gran responsabilidad” para evitar la transmisión del coronavirus, pero también las comunidades autónomas. De ahí que al director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, no le extrañaría que en la Conferencia de Presidentes que tiene lugar este miércoles “tomen alguna decisión; ellos dicen que no pero yo creo que sí es posible”. Y es que ante el aumento de contagios “hay que tomar alguna medida”. ¿Cuál? “Yo no veo confinamientos, pero quizá aforos, tampoco me extrañaría la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores”, ha asegurado, para precisar después que el tapabocas “es una pieza fundamental”, simple pero muy importante”. Sobre el resto de restricciones, como puedan ser toques de queda, ha señalado que “las comunidades tomarán medidas cuando el sistema sanitario se vea amenazado”

Badiola ve la situación actual de forma "pesimista” y adelanta que en las próximas semanas tendremos "una situación complicada” sobre todo por el número de contagios que se está multiplicando por la variante ómicron, y puso como ejemplo Madrid donde se está “expandiendo de manera terrible”. “Parece ser que es 70 veces más contagiosa que la normal”, aunque también ha reconocido que “aquí no está tan extendida”. Sin embargo, también ha señalado que es “poco patógena y causa cuadros leves o asintomáticas” pero también ha reconocido que alguna persona con pocas defensas o patologías previas puede acabar en el hospital” y eso es lo que aterroriza a las comunidades autónomas” La presión hospitalaria está creciendo en Aragón, con más de 300 hospitalizados por covid, 44 de ellos en uci, según datos de este lunes; de ahí que haya que evitar contagios porque “cuantos más infectados hay, más posibilidades haya de que uno acabe en el hospital” y eso es “lo que hay que evitar”. La incidencia también crece y el número de contagios, con 1212 casos notificados este martes de forma provisional. Por eso, ha vuelto a apelar a la responsabilidad personal, con el uso de mascarilla, la distancia interpersonal y, sobre todo, “hay que evitar las aglomeraciones”, ha incidido en declaraciones a los medios en la presentación de los resultados del proyecto europeo Redprion.